Theo Jansen maakt al ruim dertig jaar strandbeesten: ‘Ik zie mezelf niet als hun schepper’

Theo Jansen, Animaris Omnia, 2019, op het strand bij Den Haag. Beeld Theo Jansen

Hun natuurlijke habitat is het strand, maar tijdelijk moeten tien elektriciteitsbuisbeesten van kunstenaar Theo Jansen (74) genoegen nemen met een staanplaats enkele kilometers van de kust. Langs de vijver van Kunstmuseum Den Haag staan ze stevig vastgenageld aan de grond, zodat ze niet wegrennen op de wind, hun brandstof. Sommige hebben staarten, andere poten en weer andere hebben die poten ingeruild voor een rupsachtig voortbewegingsmechanisme. Doordat ze op chronologische volgorde staan opgesteld, is hun evolutie goed zichtbaar. Het oudste exemplaar komt uit 2006, het jongste uit 2021.

De ouderdom van een strandbeest valt af te leiden uit de kleur van zijn pvc-buizen; bij de oudste exemplaren is het karakteristieke geel door de zon getransformeerd in een lichte crèmekleur. ‘Door de tijd heen verbleken en verstarren de buisjes, waardoor ze op botten gaan lijken. Hoe ouder ze worden, hoe meer mijn beesten dus toevallig het uiterlijk krijgen van levende natuur’, legt Jansen uit.

Animaris Umerus, 2009. Beeld Loek van der Klis

Het oudste strandbeest in de museumtuin mag uit 2006 komen, maar de soort als geheel ontstond ruim dertig jaar geleden. In 1989 begonnen de beesten als een column in de Volkskrant – Theo Jansen schreef destijds voor het wetenschapskatern – en als een poging om Nederland te behoeden voor overstroming. ‘In de jaren tachtig was zeespiegelstijging al een probleem’, legt Jansen uit. ‘Ik speelde met de gedachte een beest te maken dat zand van het strand naar de duinen kon verplaatsen om ze te verstevigen.’ Verder dan een column kwam het idee in eerste instantie niet.

Totdat Jansen zes maanden later naar de Gamma ging, wat pvc-buis kocht en begon te experimenteren met het bouwen van dergelijke beesten. ‘Nog diezelfde dag besloot ik dat de strandbeesten mijn project zouden worden voor het komende jaar. Je kunt wel zeggen dat dat een beetje uit de hand gelopen is’, grinnikt Jansen terwijl hij in het museumcafé zijn vorkje zet in een punt appeltaart. Zeven meter boven hem hangt de Animaris Omnia aan het plafond, een reusachtig strandbeest met vleugels van zeil. Net als zijn soortgenoten draagt hij een Latijnse naam.

Loyaal aan de pvc-buis

Inmiddels zijn er twaalf generaties strandbeesten en wereldwijde tentoonstellingen. Ook proberen enthousiaste leken de beesten na te bouwen, met als resultaat dat honderden mensen nu een klein, zelf geknutseld strandbeestje in huis hebben. Gaandeweg kwam Jansen erachter dat hij de evolutie van de beesten interessanter vindt dan hun potentie om Nederland te redden van de verdrinkingsdood. Op dat eerste legt hij sindsdien dus zijn focus.

In de afgelopen drie decennia, is één ding vrijwel constant gebleven: Jansens loyaliteit aan de elektriciteitsbuis. ‘Ik heb die gele buizen gekozen als basismateriaal voor mijn strandbeesten omdat ze goedkoop en eenvoudig verkrijgbaar zijn. Daarnaast vind ik het toepasselijk dat ze dezelfde kleur hebben als het strand en Hollandse kaas.’

Vrijwel constant, want Jansen experimenteerde tussen 1997 en 2001 met hout, om te zien of hij daarmee andere constructies kon maken. ‘Ik was nog steeds verliefd op pvc, maar het hout als bouwmateriaal bracht mij in verleiding. Het werd een affaire die jaren standhield’, schrijft Jansen in zijn nieuwe boek Strandbeesten, The New Generation.

Het resultaat van de houtperiode was de Animaris Rhinoceros Tabulae, een reusachtig strandbeest van pallets. In 2004 maakte Jansen er met de hulp van een bedrijf een stalen kopie van, ook een materiaalexperiment. Op een landingsbaan van vliegkamp Valkenburg werd het stalen gevaarte van drie ton losgelaten. Het rende zelfstandig op de wind, maar ondanks dit succes keerde Jansen terug naar zijn pvc-buizen: ‘Ik hou ervan om zelfstandig te rommelen. Met materialen als hout en staal is dat veel lastiger, ook door de hoge kosten.’

Toch heeft Jansen de pvc-buis in de eerste plaats niet gekozen vanwege zijn eigenschappen. ‘Mensen vragen zich soms af wat je in hemelsnaam kunt met elektriciteitsbuizen. Maar stel dat je als hoofdbestanddeel van je bouwwerk theezakjes kiest, dan zul je ook verbaasd zijn over hoeveel mogelijkheden je daarmee hebt. Het gaat niet zozeer om welk materiaal je kiest, maar om het feit dat je je tot dat materiaal beperkt. Dat dwingt je om vindingrijk te zijn en je te laten leiden door wat het materiaal zelf wil.

‘Ik zie mezelf dan ook niet als schepper van de strandbeesten, maar ik zeg altijd dat ze uit zichzelf ontstaan. Net als in de natuur evolueren mijn strandbeesten door toevallige mutaties. In het geval van de beesten zijn die mutaties mijn spontane ideeën. Ik ga niet na een grondige sessie speurwerk in de bibliotheek met een uitgedacht plan het strand op, maar doe door trial-and-error toevallige ontdekkingen die soms goed en soms slecht uitpakken.’

Ontwerptekening van de Animaris Rhinoceros Transport, 2007 Beeld Theo Jansen

Een voorbeeld hiervan is de manier waarop Jansen de elektriciteitsbuizen aan elkaar vastmaakt: ‘Bij het eerste strandbeest, de Animaris Vulgaris, deed ik dat met plakband. De plakbandverbindingen bleken echter te zwak en ik schakelde over op een speciaal soort touw en weer later op tiewraps. Toen ontdekte ik per toeval dat het nog efficiënter is om de buizen aan elkaar te smelten. Dergelijke toevallige mutaties jagen een proces aan dat vergelijkbaar is met natuurlijke selectie. Hierdoor ontstaan er steeds nieuwe generaties strandbeesten en sterven de oude generaties uit. Je zou de expositie in het Kunstmuseum daarom kunnen zien als een paleontologische tentoonstelling.’

Een hele kudde

Naast toevallige mutaties hebben de strandbeesten en de levende natuur meer overeenkomsten. ‘Elementen uit de natuur die naar mijn idee niet efficiënter kunnen, imiteer ik, bijvoorbeeld voortbeweging op poten. Maar dit gebeurt ook via trial-and-error’, verklaart Jansen. Bovendien hebben de strandbeesten eigenschappen die je niet terugvindt bij bestaande dieren, zoals voortbeweging over de grond op de wind. ‘Ik haal inspiratie uit de natuur, maar het is niet mijn doel haar na te bootsen.’

Wat zijn doel wel is? Een nieuwe natuur maken, in de vorm van een kudde strandbeesten die zelfstandig kan overleven op de kuststrook. Jansen denkt dit over grofweg twintig jaar verwezenlijkt te hebben. ‘We zitten nu in een evolutionair stadium waarin bepaalde lichaamsdelen van de beesten nog mankementen vertonen. Als een echte wetenschapper isoleer ik die kwaaltjes en probeer ze te verbeteren. Uiteindelijk wil ik al die individuele verbeteringen combineren in één beest en dan in een kudde.’

Ontwerptekening voor een rupsachtig strandbeest, 2019 Beeld Theo Jansen

Komende zomer trekt Jansen weer richting de kust, dit keer om aan de slag te gaan met het loopmechanisme van zijn strandbeesten. ‘De poten worstelen met het ruige strandoppervlak. Op gladde museumvloeren lopen die verwende dingen wel vlot, maar uiteindelijk zijn het strandbeesten.’

Dat museumvloeren geen obstakel zijn voor zijn beesten, demonstreert Jansen in een bovenzaal van het Kunstmuseum, waar bezoekers zelf een drietal strandbeesten vooruit mogen trekken. Een rupsachtige constructie laat zich luid-ratelend door hem over het tapijt bewegen. Museumbezoekers kijken van een afstandje toe. ‘Mensen spelen veel te weinig met de beestjes in deze zaal’, beklaagt Jansen zich. ‘In het begin dacht ik dat de mens een natuurlijke vijand van mijn creatie zou zijn. Ik heb er zelfs over gedacht de strandbeesten giftige pijltjes te laten afschieten als afweermechanisme. Maar al snel kwam ik erachter dat mensen ze met rust laten, zelfs als ze eraan mógen zitten.’

Jansen denkt dat dit door de schattigheid van zijn strandbeesten komt: ‘Baby’s en jonge dieren hebben ditzelfde evolutionaire voordeel. Ze roepen bij mensen de neiging op om te verzorgen en vertroetelen.’ Als een nieuwsgierige museumbezoeker Jansen vraagt of hij ‘s nachts bij de beesten op het strand slaapt om ze te beschermen tegen diefstal, antwoordt hij dan ook lachend: ‘Nee, ’s nachts slaap ik gewoon thuis.’

Theo Jansen. Strandbeesten, de nieuwe generatie. Kunstmuseum Den Haag, t/m 3/8.

Theo Jansen: Strandbeesten, The New Generation. Hannibal; 216 pagina’s; €55.

Vier uitgelichte perioden die een bijzondere stap in de evolutie markeren.

Gluton, de plakbandperiode (1990)

‘In 1990 maakte ik mijn eerste strandbeest, de Animaris Vulgaris. De elektriciteitsbuizen van dit exemplaar werden bij elkaar gehouden door plakband, maar als verbindingsmiddel bleek dat te zwak. Het beest kon zijn lijf niet dragen en zijn poten alleen bewegen wanneer het op zijn rug lag. Een jaar lang heb ik aan deze mislukking gewerkt. Toch zag ik in mijn gedachten de strandbeesten al rennen in de wind. Irrationeel optimisme karakteriseert deze periode dus, maar juist dat zorgde ervoor dat ik het bijltje er niet bij neer heb gegooid.’

Animaris Vulgaris, 1990.

Suïcideem, de periode van zelfdestructie (2009-2011)

‘De strandbeesten uit het Suïcideem zijn opvallend geel, want ze hebben weinig kans gehad op het strand door de zon gebleekt te worden. De naam van de periode verraadt waarom. Een nieuwe luchtaandrijving, bestaand uit ‘pompen’ van plastic flessen tussen de schouders, moest ervoor zorgen dat de beesten efficiënter zouden lopen. Maar om voort te bewegen op het ruwe strandterrein moesten die pompen zo veel kracht leveren, dat de strandbeesten hun eigen rug braken. Deze periode laat dus zien dat niet elke mutatie positief uitpakt. Vergelijk het met een potje schaken: je kunt allerlei strategieën verzinnen, maar je wint niet altijd. Toch maakt juist dat het zo avontuurlijk.’

Aspersorium, het tijdperk van het kwispelen (2012)

‘Net als in de natuur is elk onderdeel van mijn strandbeesten functioneel. In het verleden heb ik wel eens gezondigd en een beest een staart gegeven voor de esthetiek, maar daar ben ik snel vanaf gestapt. Toch kunnen functionaliteit en schoonheid ook samengaan. Kijk maar naar de felgekleurde veren van de mannetjespauw, of naar de kwispelende strandbeesten uit het Aspersorium. Als twee van die beesten naar elkaar kwispelen, zijn we geneigd te denken dat ze elkaar verleiden, een soort paringsdans uitvoeren. Maar in feite verleiden ze ons, opdat wij ze mooi en schattig vinden en in bescherming nemen. Evolutionair gezien hebben de strandbeesten dat dus heel slim gespeeld. Zelfs ik verbaas me nog vaak over hun schoonheid, ondanks dat ik niks aan ze verfraaid heb.’

Kwispelende strandbeesten uit het Aspersorium, 2012. Beeld Theo Jansen

Bruchum, het tijdperk der rupsen (2016-heden)

‘In 2016 begon ik te experimenteren met rupsachtige strandbeesten. De manier waarop rupsen zich voortbewegen is heel efficiënt. Hun zwaartepunt ligt laag, waardoor ze goed om kunnen gaan met ruw terrein. En het ongelijke strandoppervlak was precies waar mijn strandbeesten op poten moeite mee hadden. Toen Nasa me vroeg mee te denken over een lander die het ruige oppervlak van Venus aan zou kunnen, heb ik ook de rupsconstructie gepropageerd. Wie weet bereikt een van mijn rupsachtige strandbeesten ooit Venus, dat zou pas een evolutionaire stap zijn.’