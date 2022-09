Theo d’Or 2022: Hadewych Minis voor haar rol in Girls & Boys. ‘Ode aan de veerkracht van een vrouw’

Hadewych Minis in Girls and Boys van Toneelgroep Oostpool. Beeld Joris van Bennekom

Stoer en cool is Hadewych Minis, als de naamloze vrouw die ongenaakbaar voor ons staat. Losjes dist ze smeuïge anekdotes op, frontaal op de zaal gespeeld, waarin ze met veel zelfspot haar ‘drankerige, drugserige, sloerige fase’ uit de doeken doet. Een tamelijk hilarische episode die eindigt in een scène als uit een romantische komedie. Met haar verwonderde relaas over die ene heldhaftige man, die in de rij voor een vliegtuig superieur afrekent met ‘konkelig, langbenig kutwijvengedrag’, verovert ze je hart. In dit openingsdeel van Girls and Boys in regie van Daria Bukvić bij Toneelgroep Oospool toont Minis zich haast een volleerd cabaretier: speels, beweeglijk, geestig en gevat neemt ze het publiek moeiteloos mee in haar relaas, bouwt een band op, hengelt ons binnen. En dat alles met dat onweerstaanbare bronzen stemgeluid: diep en soeverein, met een klein korreltje in de romige klank, een krasje op de plaat.

Vol warmte en met zichtbaar plezier in de herinnering reconstrueert de vrouw hun liefde, de komst van een eerste kind, een dochter, Lea, en daarna de tweede, zoon Danny. Virtuoos speelt Minis met de onzichtbare kinderen op toneel. Met haar dochter bouwt ze fictieve wolkenkrabbers (‘O, in New York? Cool.’) terwijl ze ondertussen haar zoon op een constructieve manier bij het spel betrekt: ‘Nee lieverdje, je hebt geen pistool, timmermannen hebben geen pistolen.’ Dansend over het podium, achter verspringende lichtspots aan, geeft Minis hier een masterclass verbeeldingskracht. En terwijl wij ons gewillig laten meevoeren in de vrolijke fantasie, dit hartverwarmende kinderspel, sturen regisseur Bukvić en schrijver Dennis Kelly aan op een aardschok. Midden in haar spel staat Minis plots stil, en kijkt het publiek in. Dan zegt ze: ‘Ik weet dat ze hier niet zijn, hoor, mijn kinderen. Ik weet dat ze…’ Korte stilte. ‘… dood zijn.’

Zo verandert een aanstekelijke impressie van een gelukkig leven pardoes in een gitzwarte tragedie. Toch loodst Minis ons er onverschrokken doorheen. Deze vrouw heeft het allerergste meegemaakt, maar daar eindigt dit stuk niet mee. Nee, het eindigt met hoe haar personage doorgaat. Ze ademt, ze zet één voet voor de andere. Ze krijgt hulp. Ze heeft haar humor nog. Behalve een aanklacht tegen geweld door mannen, is Girls and Boys ook een stormachtige ode aan de veerkracht van een vrouw.

In een adembenemende evenwichtsoefening toont Minis zich een meester in beheersing. Haar personage houdt het verdriet voor zichzelf: een moedige regiekeuze en spelingang, waardoor de pijn bij ons, het publiek, uiteindelijk des te harder binnenkomt.

De Nederlandse toneeljury schrijft: ‘Hadewych Minis toont een weergaloze veelzijdigheid in deze rol, van vrouw van de wereld op de toppen van geluk tot machteloze toeschouwer in haar eigen verhaal. Het is een verhaal dat helaas verteld moet worden en het publiek mag zich gelukkig prijzen dat Minis dat op zich neemt.’