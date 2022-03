Texelse schapenfokker en vergaderboer, die de beste lamskoteletjes produceerde en altijd klaarstond om jonge collega’s te helpen

Cees Commandeur met een van zijn rammen. Beeld Reintje Commandeur

Wat nummer 14 was voor Johan Cruijff, dat was nummer 3.938 voor de vermaarde Texelse schapenfokker Cees Commandeur: een getal om een grootheid mee aan te duiden. 3.938 was het fokkersnummer van Commandeur: een kwaliteitsstempel dat in de wereld van schapenfokkers garant stond voor een lijn van lammeren en schapen met ongeëvenaard vlees aan de botten. Zijn dieren – geoormerkt met nummer 3.938 – vonden gretig aftrek bij sterrenrestaurants, delicatessenwinkels en andere schapenfokkers in heel Noord- en West-Europa.

Commandeur, die op 7 februari op 76-jarige leeftijd overleed aan kanker, kwam uit een bedrijvige en katholieke familie van Texelse schapenfokkers. Zijn opa, afkomstig uit het dorp Blokker, ontmoette op Texel zijn grote liefde en besloot er een schapenfokkerij te beginnen. Dat bedrijf ging over op Commandeurs vader en daarna op Commandeur zelf. Van zijn twaalf broers en zussen, die allemaal nog in leven zijn, was hij de enige die in de schapenfokkerij ging.

‘Alle kinderen moesten wat gaan doen zodra ze dat konden’, zegt zijn weduwe Reintje Commandeur. ‘Tegen Cees zei zijn vader: jij moet schapenfokker worden.’

Commandeur werd opgeslokt door de schapenfokkerij. Alles stond in het teken van het perfectioneren van rammen die een lijn konden produceren van schapen met een ‘brede achterhand’, oftewel een forse bilpartij, en een royale romp. Commandeur fokte de ene na de andere en kreeg ze in heel Europa verkocht, van Zweden tot Frankrijk. Grote kans dat het sublieme lamskoteletje op uw bord een product van Commandeur is.

‘Cees was bepaald geen grijze muis’, zegt Jaap Hin, een collega-schapenfokker uit Texel. ‘Hij stond op een voetstuk bij andere schapenfokkers. Hij was ook erg begaan met jonge schapenfokkers. Die stond hij bij met raad en kennis.’

Hoe genereus hij kon zijn, bleek begin jaren tachtig, toen Commandeur de Surinaamse stagiair Rudi Pinas binnenhaalde. Pinas, student aan de Middelbare Landbouwschool, had meerdere schapenfokkerijen vergeefs gebeld om een stageplek. Een bedrijf antwoordde Pinas dat ‘mensen zoals jij’ niet welkom waren in het dorp. Commandeur stelde zijn bedrijf wél open voor de Surinaamse jongeman. Drie maanden lang werd Pinas liefdevol opgenomen in het gezin Commandeur. Later schreef Pinas, die ook afstudeerde in de klinische psychologie, het boekje De zwarte schapenscheerder over zijn tijd op Texel.

Commandeur was naast schapenfokker ook een ‘vergaderboer’, vertelt Reintje. Hij was actief in belangenorganisaties voor het boerenbedrijf. Vaak bracht hij in die hoedanigheid enkele dagen door aan wal om her en der te vergaderen.

Het grootste deel van de tijd speelde zijn leven zich af op Texel, bij zijn gezin en zijn schapen. Met Reintje, oud-leerkracht op een basisschool, kreeg hij twee zonen en een dochter en later zeven kleinkinderen. Nooit eiste Commandeur van zijn kinderen dat zij in zijn voetsporen traden. Hij zag veel liever dat ze gingen studeren, want ‘boer kun je altijd nog worden’. En Commandeur drukte hun op het hart dat de wereld groter is dan Texel. Twee van zijn kinderen namen die laatste boodschap ter harte.

Reintje: ‘Onze dochter woont met haar gezin in Engeland en werkt bij een bank. Een van onze zonen studeerde in China. Cees moedigde dat aan. Texel is gemoedelijk en rustig, maar Cees vond het ook belangrijk dat zijn kinderen weten hoe het leven elders is.’

Een zoon keerde na zijn studie en een buitenlands avontuur wel terug naar Texel. Hij runt op het eiland een groepsaccomodatie. Reintje was daar ook werkzaam.

Bijna alle dieren van Commandeur zijn overgenomen door andere schapenfokkers, vertelt Reintje. Ze heeft één ram, een kampioen, van haar overleden echtgenoot behouden. Die loopt, zolang als dat gaat, vrij rond voor het huis.