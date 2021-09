Terwijl haar kindje slaapt, cruiset Millie op haar longboard door de parkeergarage

Millie Rolin (33), Amsterdam

Op de verlaten onderste verdieping van de Pontsteigergarage cruiset Millie om half 10 ’s avonds rondjes op de kleinste rijdende eenpersoonsdansvloer ter wereld: welkom in de wereld van longboard dancing. ‘Toen ik dik een jaar geleden mijn dochter Cleo kreeg, gaf mijn man mij een longboard als geboortecadeau, dat was een schot in de roos. Ik skate al een tijdje, maar toen ik zwanger was in de lockdowntijd kwam ik Valeriya Gogunskaya tegen op Instagram. Zij danst zo gracieus op haar longboard en is zo ontzettend cool dat ik dacht: dat wil ik ook.’ Dus nu gaan bij Millie vier keer per week de oordopjes in voor twee uurtjes me-time in de parkeergarage. ‘Ik ga ook weleens het fietspad op, maar daar schrikken fietsers weleens van. Ik leer nu te dansen op mijn board, een beetje hoe mijn baby leert te lopen op aarde. Dat vind ik een mooi idee. Natuurlijk is een baby hebben automatisch een druk bestaan, maar als ze ligt te slapen om acht uur heb ik nog drie, vier uur vrije tijd, bijna een halve dag! Longboard dancing is free happiness, dat wil ik mijn dochter graag voorleven.’