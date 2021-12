Terug in Manhattan drong tot me door dat niemand de vrek zo goed heeft begrepen als Honoré de Balzac

Iets ten noorden van Manhattan bezit Richard Gere een hotel, de Bedford Post Inn. Hij was het samen met zijn tweede echtgenoot begonnen, maar ze zijn gescheiden, nu is hij alleen eigenaar van het hotel. Het hotel zelf bleek bij nadere inspectie vooral yogacentrum te zijn. Elke ochtend verzamelden zich vrouwen op de riante parkeerplaats van de Bedford Post Inn om anderhalf uur later vermoedelijk voldaan huiswaarts te keren.

Ontbijt werd vanwege de pandemie of gebrek aan gasten op de kamer geserveerd, een kinderbedje hadden ze niet, want, zo vertelde de receptionist, over wie ik even fantaseerde dat hij de zoon van Gere was: ‘We hebben lang geen gasten met jonge kinderen gehad.’ Hij sprak alsof hij me deelgenoot maakte van een gewichtig geheim.

In een kleine ruimte met een piepkleine bibliotheek – ik vond een Balzac-biogafie – lagen drie zakken popcorn en twee zakken chips. ‘Voor als je ’s nachts honger krijgt’, had de receptionist gezegd. Hij leek me goed bekend met de nood van nachtelijke honger.

De enige winkel van het dorp, waar vlees, muffins en koffie te koop waren, was in handen van een forse man die aandelenhandelaar was geweest maar zijn hart had geopend voor biologisch vlees. Jaren geleden was een documentaire over hem gemaakt, een deel van de winkel was versierd met reclamemateriaal voor die documentaire.

Tegen een klant die voor Kerst een halve koe bestelde, hoorde ik hem zeggen: ‘Beter vlees zal ons redden.’

Bij thuiskomst op Manhattan drong het tot me door dat niemand zo goed over de vrek heeft geschreven als Balzac. Een ietwat in vergetelheid geraakt mensentype, de vrek. Balzac wist: ‘Het leven van een vrek (...) berust slechts op twee gevoelens: eigenliefde en eigenbelang.’

Ook schrijft hij dat iedereen wel verwantschap heeft met een vrek.

De eigen vrekkigheid moet ons maar redden.