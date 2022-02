Terug in de club: ‘Als iemand corona heeft, hebben we het allemaal’

Na 102 weken coronasluiting mochten vrijdag voor het eerst de nachtclubs weer voluit open. We vroegen clubbers bij de uitgang van twee clubs in Amsterdam en Rotterdam: hoe was het? En wat had je ongemerkt gemist?

Cultuurpodium Perron, Rotterdam

Het is druk, warm en donker in Cultuurpodium Perron, een industrieel ogende bunker in hartje Rotterdam, waar techno wordt gedraaid en waar vanavond hippe twintigers op af komen. In de rij bij de bar niest iemand en verontschuldigt zich daarvoor direct, tegen niemand in het bijzonder. Een van de lotgenoten die naast haar in de kudde verdrukt wordt, vergeeft het haar: ‘Jôh, schat, als iemand hier corona heeft, hebben we het allemaal al lang, hoor’, schreeuwt ze, harder dan nodig. Oh ja. Uitgaan. Zo ging het dus.

Behalve een verhoogd bacillen-bewustzijn is er niet veel veranderd. In de zaal hangt de weeïge, maar heerlijke geur van nachtclub tussen de rookwolken. De geur van aftershave, van sigaretten, van nog binnenmonds sudderend braaksel. Mensen bekijken elkaar. Boven het geluid van een drommende, tot in de tenen voelbare bas en getongzoen uit zijn verbaasde begroetingen te horen.

De damestoiletten blijken nog even gezellig. ‘Ik heb per ongeluk mijn oude leraar Latijn gebeld’, klinkt het vanuit een hokje. En vanaf de kraan: ‘Ik heb hier net in vijf minuten meer complimenten gekregen dan in twee jaar pandemie’. Er worden groepsfoto’s gemaakt en vriendschappen gesloten. Iemand geeft een vergeten telefoon terug en wordt daarmee uitgeroepen tot de held van de dag. Het is makkelijk scoren, vanavond.

De vloer blijkt nog net zo plakkerig. Mensen met steeds wijder wordende pupillen maken oogcontact onder een knipperende stroboscoop en raken elkaar aan, raken zichzelf aan, dansen. Op een ver podium staan twee dj’s uit Detroit.

De bezoekers blijken nog net zo gretig. Gretiger nog, maar verder niet veranderd. Artiesten, werknemers en journalist zijn het erover eens: het enige verschil is dat het publiek jonger is geworden. Of zijn de artiesten, werknemers en journalist ouder geworden? (Maxine van Veelen)

Victor Groen Beeld Florian Braakman

Victor Groen (18), marktkraamopbouwer

Wat had je onbewust het meest gemist aan het clubben?

‘Toen de pandemie begon, was ik 16, dus dit is pas de zesde keer in mijn leven dat ik in de club sta. Ik weet dus nog niet zo goed wat ik gemist heb. Ik heb niet veel gefeest en heb veel in te halen, dus vandaag gaan we tot zes uur door, tot het gaatje, en de komende weken ga ik ook elk weekend uit.’

Wat vind je tot nu toe het leukst aan uitgaan?

‘De muziek – ik houd erg van techno, aan het repetitieve ervan, waarin je steeds iets nieuws kunt ontdekken. En de sfeer tussen de mensen. Er is een gemoedelijkheid tijdens het dansen. Niemand kijkt je raar aan en mensen zijn lief: pepermuntjes worden uitgedeeld alsof het niets is.’

Natascha Klompenhouwer Beeld Florian Braakman

Natasha Klompenhouwer (vorige week 20 geworden), studie pedagogiek, maar wil overstappen op culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Wat had je onbewust het meest gemist aan het clubben?

‘Lekker los kunnen gaan met vrienden, samen dansen en kletsen. Mijn vrienden en ik vinden techno heel leuk; die gezamenlijke liefde verbindt ons. Op verjaardagen hebben we wel eens met lichten en boxen in de badkamer geraved. We hebben wat huisfeestjes hier en daar gehad. Maar niets heftigs, geen illegale raves of iets. Ik weet niet zo goed wat ik heb gemist, want ik werd net achttien toen de pandemie begon. Ik heb het gevoel dat ik veel moet inhalen.’

Heb je lang over je outfit nagedacht?

‘Ja! Ik heb dit topje vandaag gekocht, het was maar 99 cent. En om mijn armen heb ik panties. Ik vind het leuk om me uit te sloven en complimentjes op mijn outfit te krijgen.’

Ira Hutter Beeld Florian Braakman

Ira Hutter (20), student bouwkunde

Wat had je onbewust het meest gemist aan het clubben?

‘Tijdens het uitgaan boeit het niet wie je bent. Ik studeer in Delft, waar mensen best closed-minded zijn. Maar als je in Rotterdam in een donkere club met harde muziek staat te dansen, maakt het niet uit wat er om je heen gebeurt. Door het donker en de harde muziek ben je anoniem en kan je doen wat je wilt. Je spreekt mensen één keer en dat hoeft ook niet vaker te zijn.’

Ben je uitgegaan toen het niet mocht?

‘Nee, ik heb wel wat huisfeestjes en studieborrels gehad, maar ik ga niet aso zijn en illegaal raven terwijl er mensen op de ic liggen. Als je iets niet kan veranderen, moet je niet zeiken, dan accepteer je dat gewoon. Maar de eerste keer dat clubs opengingen heb ik echt vakken laten vallen om uit te gaan. Ik moet dat gewoon doen om alles los te laten en weer door te gaan met studeren.’

Rayvano Nkrumah Beeld Florian Braakman

Rayvano Nkrumah (24), online marketeer

Wat had je onbewust het meest gemist aan het clubben?

‘Het sociale aspect is heel fun. Mensen zijn supersociale wezens, en vooral jonge mensen moeten nog allemaal dingen ontdekken. Uitgaan is nodig, want zo leer je jezelf en anderen kennen. Ik heb flirten in de club ook gemist; op Tinder is het gewoon minder echt, minder spontaan. Ik houd erg van de vibe bij house- en technofeesten: iedereen is aardig, gezellig en open-minded. Niet zo op status gericht.’

Voelt het anders dan vóór de pandemie?

‘Mensen zijn nu heel blij dat alles weer open mag. Er is veel energie, mensen zijn vrolijk, iedereen glimlacht. Je merkt wel dat er een andere groep mensen komt; er zijn nu ook mensen uit 2004 bijvoorbeeld.’

Wouter de Romph Beeld Florian Braakman

Wouter de Romph (net 25, artiestennaam Wrong Sal), DJ

Wat had je onbewust het meest gemist aan het clubben?

‘Ik heb thuis veel muziek gemaakt en dingen voor internetradio gedaan, maar dat is echt een andere interactie dan draaien voor een live publiek. Het klinkt anders, je moet inspelen op het publiek, een balans maken tussen wat jij wilt en wat de mensen willen.’

Was je goed voorbereid op je set?

‘Toevallig niet deze keer. Ik draai normaal met platen, maar hoorde vrij laat dat er geen ruimte voor platenspelers was. Toen moest ik opeens alles op een usb zetten.’

Conny Verschoor (65) Beeld Florian Braakman

Conny Verschoor (65), toiletdame

Wat had je onbewust het meest gemist aan het clubben?

‘Het totaalplaatje. De wisselwerking met jonge collega’s, het contact met bezoekers. Ik kom opeens allemaal mensen tegen die ik al 2 jaar of langer niet gezien had. En ik had de hectiek gemist: daar houd ik van, als ik van tevoren niet weet wat er gaat gebeuren.’

Wat vind je leuk aan je baan?

‘Ik kan de muziek erg waarderen: ik krijg energie van techno. Maar het leukst vind ik het contact met bezoekers. Mensen zeggen dat het hun avond maakt als ik bij de toiletten sta. Ik probeer een bijdrage te leveren aan de bezoekers, service te verlenen. Ik vind gewoon: als je iets doen, doe je het goed. Dus bied ik een deootje, een snoepje een haarlakje aan.’

Hoe was het om niet meer te mogen werken?

‘Ik werd er boos en gefrustreerd van. Ik had niet verwacht dat het zo lang zou duren en had zelf geen invloed over wat er met me gebeurde: dat gevoel van machteloosheid deed wat met me. Ik werk al jaren lang de weekenden ‘s nachts, in Perron al sinds 2011, en zat nu opeens thuis op de bank. Ik ben niet iemand die stilzit, dus deed via een uitzendbureau ID’s controleren, winkelkarretjes schoonmaken… Dat was prima, maar zwaar en ondergewaardeerd werk.’

Silvan Mulders Beeld Florian Braakman

Silvan Mulders (25), clubveiligheid

Wat had je onbewust het meest gemist aan het clubben?

‘Ik zie veel mensen die elkaar nog kennen van 2 jaar geleden en zo blij zijn dat ze weer onder de mensen mogen zijn.’

Wat heb je gedaan toen de clubs dicht waren?

‘Ik heb veel geluk gehad dat mijn baas me in dienst heeft gehouden. We hebben onderhoud gedaan en veel schoongemaakt, maar op een gegeven moment kwam dat gewoon neer op bakjes koffie drinken op kantoor. Daar was ik echt klaar mee.

‘Die dagen in de zomer dat we even open waren hebben we elke dag met EHBO rondgelopen. Toen zag je wel even dat de clubs lang dicht waren geweest, mensen wisten het niet meer met al dat drinken en de drukte en hitte. Maar ik ben blij met hoe het gaat vanavond: mensen zijn extra blij, maar er gebeurt niks geks.’

Garage Noord, Amsterdam

In Garage Noord draait vanavond dj-collectief Order Mothership. Voor de club heeft zich een slordige rij mensen gevormd die vooral hoopvol lijken over het feest dat nu nog maar een paar meter van hen verwijderd is. Een meisje uit Londen loopt wat verdwaasd naast de rij, ze kan niks zien want ze is haar contactlenzen kwijt en dat herhaalt ze ook een aantal keer. Ze heeft de rij daarom maar opgegeven.

Een andere jongen lijkt niet helemaal te begrijpen waarom hij überhaupt in deze rij te wachten staat: ‘Ik vind dit echt kut, ik ben hier omdat deze fucking mensen me hebben meegenomen’. Hij wijst naar een groepje vrienden naast hem en zegt dat hij maar eens naar huis gaat. Terwijl de rij langzaam aan opschuift, lopen twee meisjes vermoeid naar buiten: ‘We became grandmas. My bed needs me and I need my bed.’ Na twee jaar zonder clubs voelen het wachten en de nacht toch iets zwaarder.

Voor veel clubgangers is Garage Noord vooral als een vrijplaats om jezelf te laten zien. Een sfeer die je volgens velen daar niet op illegale feestjes terugvindt. En misschien is het meest typerende aan een clubavond wel de vochtige, plakkerige rook die in de ruimte hangt en in je gezicht wasemt zodra je de deur van buiten naar binnen opent. Een waas die het verhindert om gezichten te herkennen en het toelaat om even anoniem te kunnen dansen. De sfeer voelt normaal: dit had ook 2018 kunnen zijn. Het publiek van Garage Noord danst net zoals vroeger, hier en daar staat iemand een beetje aarzelend met diens hoofd te knikken op het ritme van de bas, maar ook dat is eigenlijk als vanouds. Maar af en toe – wanneer de muziek een hoogtepunt bereikt – bereikt het publiek dat ook, net iets meer dan toen, net iets harder. (Elsbet de Pauw)

Max Vet Beeld Renate Beense

Max Vet (23), werkte vier jaar bij de Garage, doet nu marketing bij Paradiso

Wat betekent deze club voor je?

‘Ik ken alle boys die dit hebben geopend. Deze plek is gewoon familie. Ik ben hier nu gezellig een avondje m’n ding aan het doen. Ik had eerst niks met elektronische muziek, maar ik ben er toch van gaan houden, omdat al die boys dat luisterden.’

Heb je dat gemist, ‘gewoon je ding doen’?

‘Ja, het is anders dan illegale feestjes. Die waren ook leuk, maar hier ken ik veel mensen, dan kan ik makkelijk binnen en krijg ik gratis bier. Af en toen zijn hier wel verdwaalde yuppen uit Zuid die met de Uber komen. Ik vind dat je gewoon de dresscode moet vasthouden, je kan niet zomaar met een wit overhemd komen binnenwandelen.’

Wat is die dresscode dan?

‘Gewoon lekker jezelf zijn. Je hebt de eenheidsworst, weet je wel: mensen zonder enige creativiteit, dat is saai en past hier niet. Van die dispuutmensen met gelikt haar en een wit overhemd die met een groep komen, bijvoorbeeld. Maar als je in je eentje met wit overhemd wilt komen dansen, hartstikke leuk.’

Isa Kistenmaker (21) en haar vriendin Beeld Renate Beense

Isa Kistemaker (21), student culturele antropologie

Was je zenuwachtig om voor het eerst terug uit te gaan?

‘Ja, heel erg, supererg! Ik was superbang dat ik er helemaal in m’n eentje zou zijn of dat ik overprikkeld zou raken en dat de muziek te heftig zou zijn. Ik was bang dat dit teveel zou zijn voor mij. Maar eens binnen dacht ik: wow, deze mensen zijn zo leuk en zo lief.’

Hoe vind je de muziek?

‘Erg gek, maar voor corona vond ik techno helemaal niet leuk, nu vind ik het superleuk. Dat komt doordat m’n huisgenoten het vaak luisteren. Langzamerhand ga je het dan leuk vinden.’

Eduardo Campanella Beeld Renate Beense

Eduardo Campanella (21) student psychologie

Is dit je eerste nacht uit?

‘Nee, ik ben vorige week naar de de Reguliersdwarstraat gegaan, maar daar was geen echte club.’

Wat heb je het meest gemist aan clubs als deze?

‘Ik hou van de anonimiteit van dansen in een crowd zonder dat iemand kijkt. Op een huisfeest sta je in iemands woonkamer te dansen en iedereen weet wie je bent en wie je daar gebracht heeft. In een club dans je met vrienden, anderen zien je wel en ze kunnen oordelen, maar je kent ze toch niet, dus whatever.’