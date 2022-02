Ter hoogte van Hank Dussen liet ik mijn plan voor deze column varen

Er vielen al bommen en doden, ik wist het alleen nog niet, omdat ik tijdens een lange autorit verdiept was in de podcast 9/12, over de gevolgen van heel ander geweld: de aanslagen op de Twin Towers. Vagelijk ironisch, en dan beluisterde ik ook nog de aflevering waarin wordt teruggeblikt op de ‘death of irony’, zoals het heette in de dagen na die tragedie.

De schrijvers van de satirische krant The Onion vertelden hoe ze met de handen in het haar hadden gezeten. Elk ander onderwerp dan 9/11 was ondenkbaar, maar dat onderwerp verdroeg geen humor. En aan ernst deed The Onion niet. In een besloten brainstormsessie blies de redactie stoom af met snoeiharde grappen die nooit naar buiten kwamen. Nu lazen ze die alsnog voor.

Hikkend van het lachen nam ik me voor er hier vandaag eentje te citeren, totdat ik ter hoogte van Hank Dussen het nieuws inschakelde en dat ineens een heel slecht idee bleek.