Ted Langenbach: ‘Ga weer dansen op de vulkaan’

Ted Langenbach Beeld Valentina Vos

Feestgoeroe Ted langenbach (62): ‘In mijn club Now&Wow zie ik de nieuwe generatie van twintigers precies doen wat ik ook deed toen ik 20 was. Fluorescerende kleding, stroboscopen, vinyl, jonge dj’s die dezelfde platen draaien als die van hun papa’s en mama’s, en allemaal even enthousiast. Die rave-cultuur is overgewaaid uit Berlijn en Londen. Alles wat authentiek is, is superhip. Het is een soort statement tegen het bestaande uitgaansleven, dat best was ingekakt. Het doet me denken aan de feestcultuur in het begin van de jaren negentig. We waren toen onzeker over de eeuwwisseling, of die wel goed zou gaan. Nu is het: ‘Wanneer zijn we van corona af?’, maar ook het woningtekort en klimaatverandering spelen een grote rol in het beperkte toekomstperspectief.

Die negatieve emoties moeten eruit. Er is maar één manier om dat te doen: ga dansen. Dansen op de vulkaan van onzekerheid, op een analoge manier. Pleur je telefoon in een kastje of gooi hem weg. Ga terug naar datzelfde positieve escapisme van het dansen en het raven. Alleen nu met goeie licht- en geluidseffecten. Daar heeft de digitalisering toch mooi voor gezorgd, het is een stuk beter dan in de jaren negentig.

Dansen werkt als therapie. Je kunt weer anderen op een spontane manier ontmoeten op de dansvloer en de volgende dag slaap je heerlijk. Gelijkgestemdheid komt tijdens het raven weer terug. Dat stemt mij optimistisch wat betreft de nieuwe generatie. De dance- en ravecultuur zullen weer tot verbroedering leiden, al is het maar tijdelijk. Wat een mooie kerstboodschap is dat eigenlijk, hè?’