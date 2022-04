Techneut Peter hoorde dat hij meerdere tumoren had: ‘Ik weet nu wat het is, nu kunnen we ergens aan gaan werken’

Beeld Krista van der Niet

Peter Passier (55, zelfstandig aircospecialist voertuigen) overleed op 13 december 2020 aan de gevolgen van slokdarmkanker. Hij was 23 jaar getrouwd met Hedwig Passier (51, zelfstandig coach) en ze hadden samen twee golden retrievers: Teun en Simba.

Hedwig: ‘Peter kreeg in april 2020 pijn in zijn lies bij het lopen. De huisarts vermoedde dat hij een spier in zijn lies had verrekt, en hij werd doorverwezen naar een fysiotherapeut. Daar werd het alleen maar slechter van. Vervolgens hebben ze een echo gemaakt waarop een dubbele liesbreuk was te zien. Peter vond het een merkwaardige diagnose, niet passend bij zijn pijnklachten. Hij was een echte techneut. Hij wilde altijd snappen hoe iets werkt: wat is het probleem en wat is de oorzaak? Dat deel van zijn brein werkte volop toen hij ziek werd.

Meteen nadat hij na de liesbreukoperatie uit narcose kwam, belde hij me: ‘De pijn is niet weg.’ Daarna werd een röntgenfoto gemaakt waarop beginnende artrose was te zien. Volgens Peter kon de pijn daar niet vandaan komen. Hij raakte steeds geïrriteerder en bleef maar googelen. Inmiddels liep hij op krukken, het ging echt slecht. Vervolgens is hij naar een orthopeed doorverwezen die concludeerde dat hij een versleten heup had. In het weekend nadat hij die orthopeed had gesproken, zei hij: ‘Ze luisteren niet naar mijn pijnklachten!’ Hij was enorm gefrustreerd en boos en besloot bij Prescan in Duitsland een MRI te laten maken.

Meerdere tumoren

Op maandag belde hij en we konden dinsdag terecht. Het kostte 1.200 euro, maar dat interesseerde ons op dat moment niet. Diezelfde middag hadden we de nabespreking met een Duitse radioloog en iemand van Prescan als vertaler. Ze zeiden: ‘Het ziet er heel slecht uit, er zitten meerdere tumoren in je bekkengebied.’ Ik dacht meteen: hij heeft nog een half jaar tot een jaar. Peter was eigenlijk opgelucht: ‘Ik weet nu wat het is, nu kunnen we ergens aan gaan werken.’

Peter had inmiddels zoveel pijn dat we twee dagen later het Catharina Ziekenhuis in gingen met een rolstoel. Eén heupkom bleek al bijna helemaal weggevreten door kanker. Hij werd meteen bestraald en na verschillende onderzoeken vertelde oncoloog dat het slokdarmkanker was. Hij was heel duidelijk: ‘Als je niets doet, heb je maximaal drie maanden en als je wel wat doet, heb je zoveel maanden meer.’ Peter stopte met googelen en richtte zich op de behandeling. De techneut in hem ging dit fiksen. Een techneut kan tenslotte alles repareren, desnoods met een tiewrapje of ducktape, maar je kunt het altijd maken. Hij was niet naïef en hij wist ook wel dat het ongeneeslijk was, maar hij wilde van de termijn graag jaren maken.

Van de bestraling en de chemo knapte Peter enorm op. De pijn verdween, hij kon weer lopen, en hij voelde zich op een gegeven moment zo goed dat hij ging werken. Bij de eerste uitslagen na de chemo zei de oncoloog dat de tumoren met 70 procent waren afgenomen. ‘Doe nog zo’n kuur’ zeiden we, ‘dan is het weg.’ De oncoloog legde uit dat het niet zo werkte; Het is net als onkruid in je tuin. Je kunt het eruit trekken, dat is een operatie. Je kunt het wegbranden, dat is bestralen. Je kunt er gif op spuiten, dat is chemo. Maar uiteindelijk komt het altijd wel weer naar boven. Wij vroegen of hij er dan geen chronische ziekte van kon maken. Hij zei dat dat met slokdarmkanker helaas niet mogelijk was.

Er volgden twaalf heel goede weken. Dat is het abstracte van kanker; als je je goed voelt, is de dood ver weg. Peter voelde zich niet ziek, dus hij kon de gedachte eraan goed parkeren. We hadden geluk dat zijn goede tijd samenviel met de zomer. We deden heel veel leuke dingen, maakten tochtjes met de cabrio en huurden een boot in Friesland. We genoten van de zon en van elkaar. We waren echt gelukkig.

In het najaar kwamen de pijnklachten terug. De chef oncologie in het Catharina Ziekenhuis vertelde ons op 4 december dat de uitzaaiingen ook in zijn hersenvlies zaten, en dat betekende dat hij nog maar een paar weken had. We waren compleet lamgeslagen. Ik vroeg aan de oncologieverpleegkundige wat we konden verwachten. Zij adviseerde: ‘Voorkom dat je op het laatst naar het ziekenhuis gaat. Hier gaan ze weer onderzoeken doen en dat is alleen maar plagen. Hij wordt toch niet meer beter.’

Verschrikkelijke beslissing

Toen we thuiskwamen is Peter in bed gaan liggen en hij is er niet meer uitgekomen. Het ging opeens zo snel, het was een vrije val. Hij kon niks meer, hij lag maar te liggen. Van hem hoefde het niet meer. We hadden al eerder een gesprek met de huisarts over euthanasie en palliatieve sedatie gehad. Wij waren er niet van overtuigd dat als iemand niet in staat is om te reageren het per definitie betekent dat iemand niet lijdt. Je kunt het alleen niet meer kenbaar maken en dat wilden wij absoluut niet. Dus kom je uit bij euthanasie. Maar als je ervoor staat, is dat echt een verschrikkelijke beslissing. We zijn niet gelovig, maar in een donker gat stappen is ook heel eng. Peter kon dat niet. De huisarts vroeg waar hij het meeste last van had, waarop Peter antwoordde dat hij de nachten zo lang vond duren. De huisarts zei: ‘We kunnen er ook voor kiezen om jou alleen ’s nachts in slaap te brengen en dat je er overdag gewoon weer bij bent, dat heet intermitterende sedatie.’ We hadden er nooit van gehoord maar het klonk ideaal. Ik kon de hele dag bij hem checken: hoe gaat het met je, heb je het warm, heb je het koud, heb je pijn, of ben je bang? Ik heb er als een havik bovenop gezeten om te zorgen dat hij comfortabel lag.

We zouden nog een tour de casa doen, Peter zou mij ons huis helemaal uitleggen. Omdat hij zijn bed niet meer uitkwam, maakte ik foto’s van de meterkast en van kranen. Die printte ik uit en zittend naast zijn bed vroeg ik dan wat het was. Ik vroeg hem ook een keer: ‘Als je slaapt, waar droom je dan over?’ Hij vertelde dat hij een terugkerende droom had. Het ging over een oude aircomachine die hij nog moest repareren. Hij vond het ontzettend zinloos dat hij zo jong moest sterven. Hij had heel veel kennis van aircosystemen en alles wat hij in jaren had opgebouwd zou verdwijnen. Wat voor zin heeft het leven dan gehad? Ik zei: ‘Peter, je vergist je daarin. Jouw behulpzaamheid, en wat jij voor anderen hebt betekend, dat heeft zóveel zin gehad.’

De huisarts had van tevoren gezegd dat er een moment zou komen dat zij het niet verantwoord vond om Peter nog wakker te laten worden. Dus op enig moment ga je voor het laatst slapen, terwijl je niet weet dat het de laatste keer is. Dat vonden wij fijn want dan hoef je die beslissing niet te nemen. De huisarts zag op zaterdagochtend dat het moment was aangebroken en daar was ik het mee eens. We hebben hem slapend gehouden. Toen ik ’s avonds naar bed ging, heb ik Peter nog een kus gegeven. Na een kwartiertje riep de nachtzuster dat ik moest komen. Na vier ademteugen overleed hij, heel rustig. En gelukkig heeft hij daar helemaal geen weet van gehad.’