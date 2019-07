Te warm in de slaapkamer? Ga net als deze mensen lekker buiten slapen

Lies Kop (17) maakt haar slaapplaats gereed voor overnachting op de uitbouw. Rechts in het badkamerraam poes Goofy.

Wie: Lies Kop (17)

Slaapt: op plat dak in Haarlem

Voordat Lies buiten kan slapen, heeft ze eerst een handje hulp nodig om haar matras via de trap door het huis naar beneden te slepen. In de tuin moet het gevaarte met een keukentrapje op de uitbouw worden getild.

Daarna gaat Lies weer door het huis naar boven om via de badkuip uit het raam van de badkamer naar het platte dak te klimmen. Daar staat een stoeltje, zodat ze ’s ochtends ook weer gemakkelijk naar binnen kan. Niet vergeten: een snoertje door het raam voor de telefoon. ‘Anders is de accu leeg en heb ik geen wekker.’

Maar na al die voorbereidingen slaapt ze heerlijk. ‘Ik heb een kleine kamer en die is behoorlijk warm. Er staat wel een ventilator, maar ik kan niet slapen van het geluid.’ Zo nu en dan slapen ook haar broer en haar moeder op het dak – soms is het dus even overleggen wie aan de beurt is.

Ook deze hittegolf doorstaat Lies prima op het dak. ‘Het was diep in de nacht zelfs nog een beetje fris, maar ik heb het liever te koud dan te warm. En ik heb een heel mooie sterrenhemel gezien.’ De buren kunnen haar zien liggen, maar dat stoort haar niet. ‘Ik ga toch pas slapen als het donker is.’ Ze heeft geen last van katten in de buurttuinen, of het moet Goofy zijn, die het best uit te houden vindt op het geïmproviseerde bed.

Binnenkort, op vakantie op Schiermonnikoog, gaat ze ook een paar nachten buiten slapen. ‘In de hangmat, dat slaapt ook heerlijk.’

Samuel Rutten (links) slaapt al een paar dagen op het balkon in Rockanje. Beeld Simon Lenskens

Wie: Samuel Rutten(8)

Slaapt: Op het balkon in Rockanje

Samuel (8) heeft al een paar nachten op het balkon geslapen. Een keertje samen met zijn moeder, een keertje alleen. ‘Ik vind het lekker buiten, het is minder warm dan binnen. Op vakantie in Italië slaap ik ook graag buiten. Dan nemen we de hangmat mee.’

Officieel moet hij om acht uur naar bed, maar ja, meestal wordt het toch wat later in de vakantie en met die hitte. Soms nog even lezen in deel 1 van Harry Potter. ‘Ik heb geen sterren gezien, want die komen pas later in de nacht.’ Samuel heeft wel een sterrenkaart. ‘Ik heb een keer de pan van de Grote Beer gezien.’ Hoewel het vroeg licht is, heeft hij tot zeven uur ’s ochtends uitgeslapen.

Wally, zijn moeder, is ook een groot liefhebber van buiten slapen. ‘Het slaapt supergoed, al horen we hier wel veel auto’s en het vliegverkeer dat in Rotterdam opstijgt. Maar je hoort de vogels zo veel mooier dan in een slaapkamer met het raam open. Je ziet de lucht, de maan. Ik vind het heerlijk als je in de vroegte de krantenbezorger al de brievenbussen ziet langsgaan. Je zou denken dat meer mensen met dit weer buiten gaan slapen.’ Voor de twijfelaars heeft ze nog een tip tegen de muggen: ‘Tea Tree-olie op je huid. Werkt prima.’

In de tuin is ook een boomhut, zelf gebouwd. Waarom slaapt Samuel daar niet? Daar moet hij over nadenken. ‘Ik heb er nooit aan gedacht. Misschien doe ik dat een volgende keer.’

Bas Lengemann (30) hangt een klamboe op bij de Nieuwe Meer aan de rand van Amsterdam. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Wie: Bas Lengemann (30)

Slaapt: aan de oever van de Nieuwe Meer in Amsterdam

Bas Lengemann (30) heeft in zijn leven duizenden uren buiten geslapen. Dat begon al als jongetje van een jaar of 12, 13 in Limburg, toen hij geregeld ging nachtvissen en wildkamperen bij de Maasplassen. ‘Mijn moeder zette me dan op vrijdag af en kwam me op zondag weer halen.’

Nu hij in Amsterdam-West woont op een kleine – en veel te warme – zolderkamer, biedt de buitenlucht uitkomst. Deze avond heeft hij zijn zinnen gezet op een vlonder die in een boom is getimmerd, met uitzicht op de Nieuwe Meer, bij het Amsterdamse Bos. ‘Heerlijk, als ik de stad uit fiets valt de drukte van me af.’

Helaas blijkt het plekje al bezet. ‘Ik denk dat die man later vanavond wel vertrekt, bijna niemand slaapt hier’, zegt hij. Voor de zekerheid heeft hij een hangmat mee en een klamboe voor tussen twee bomen – ‘die heb je hard nodig met alle muggen hier’.

Hij heeft wat voor de avonduren mee – een flesje Duvel, een stokbrood, Franse kaas, gezouten pepitamix, water. Een lange nacht belooft het niet te worden. ‘Meestal ben ik met die korte nachten wel wakker om een uurtje of vijf. Dan neem ik een duik hier in het meer en ga ik nog snel thuis douchen voor mijn werk.’

Zijn vrienden verklaren hem geregeld voor gek. ‘Maar ik vind het heerlijk, helemaal op dit soort dagen. Ik heb trouwens ook weleens bij min vijf gekampeerd.’

Later op de avond stuurt Bas nog een berichtje. ‘De man uit de boomhut is net weg. Ik ga er nu in.’