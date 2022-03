Tatoeëerder en motorman met gevoel voor poëzie, schilderkunst en architectuur

Hans van Tol op zijn trouwdag

Veel van Hans van Tol was niet wat het op het eerste gezicht leek. Dat eerste gezicht werd vooral getekend door een tatoeage aan de rechterkant, vanaf zijn wang tot over zijn voorhoofd. Op het linkerjukbeen van Utrechts eerste tattooshophouder drupte een traan van inkt en uit de hals van zijn T-shirt piepten de vleugels van een zwaluw.

Wie verder keek, en dat gebeurde vaak, want Van Tol was niet iemand die je in het centrum van Utrecht zomaar voorbij liep, zag ook de prothese aan zijn rechterbeen: gevolg van een motorongeluk in 2009. Maar een motorbink die alleen oor heeft voor rauwe rock en metal, dat was Van Tol dus niet. ‘Dat was juist zo’n mooi contrast’, zegt Ewald Visser die jarenlang bedrijfsleider van Kafé België aan de Utrechtse Oudegracht was. ‘Hij zag er indrukwekkend en ruig uit, maar hij was zo’n lieve man. We hielden samen van smartlappen – Arie Passchier, Kleine Vogel. Hij kende ook veel gedichten uit zijn hoofd, Slauerhoff en zo.’

Hans van Tol was een kroegtijger, zo een die met zijn keeshondje een vaste route had tussen Kafé België, de Witte Ballons en de Postillon, en overal een fluitje dronk en een stevige peuk rookte. Hij was een sociale gast, iemand met wie je wijze gesprekken kon hebben, bij wie je terechtkon om raad, zegt Thijs Kolman, die met zijn zus Anne twee jaar geleden de Postillon overnam. Hij kwam als kind al in de Postillon waar Van Tol toen barman was. ‘We waren nieuwsgierig naar zijn been’, vertelt Kolman. ‘Mis je het niet?’, vroegen we. Het was toch zijn oefenbeen, zei hij. Voor zijn tatoeages.’

Maar door het been dat hij kwijtraakte, vond hij wel zijn partner Dusty Ecker, met wie hij in 2018 trouwde. Ecker ontmoette Van Tol via Lotgenotencontact. Ze vonden elkaar in de interesse in architectuur, schilderkunst (‘hij hield van de Nederlandse meesters en Het Puttertje van Fabritius, dat vond hij prachtig’, aldus Ecker) en de geschiedenis van voorchristelijk Nederland. ‘Daar heeft hij een boek over geschreven, het staat op zijn computer. Hij is er dertig jaar mee bezig geweest, maar niemand mocht het zien. Met de broers en zussen is er nu overleg over een postume publicatie.’

Hans was de oudste uit een gezin met vijf kinderen, drie jongens en twee meisjes. Hij werd geboren in Gouda, later verhuisde het gezin naar Utrecht omdat zijn vader bij de spoorwegpolitie werkte. Toen Hans een jaar of 20 was, is de familie naar Den Haag gegaan, maar hij bleef in Utrecht wonen.

Het meeste contact onderhield hij met zijn jongste zus Judith, aan wie hij tijdens zijn langere periodes in het buitenland (dan zat hij weer een paar maanden in Orléans om bij de kassenbouwers tattoos te zetten, of werkte hij in de horeca in Spanje of Zweden) regelmatig brieven schreef. ‘Wij leken heel erg op elkaar. Geen huisje-boompje-beestjetypes, allebei geen kinderen.’ Dat dat bij Hans ook te maken had met zijn geaardheid, speelde thuis geen rol. ‘Mijn ouders waren dol op Hans.’ Zijn keuze om in 1982 zijn eigen tattooshop Utrecht Inkt op het Buurkerkhof te beginnen, werd gerespecteerd. Al vond zijn moeder het jammer dat hij niet verder was gegaan met zijn studie kunstgeschiedenis en een vaste baan bij veilinghuis Christies in Londen had laten lopen omdat hij zich niet in een net pak wilde laten duwen.

Als tatoeëerder liet hij trends volledig van zich afglijden. Hij was oldskool – stevige lijnen, ankers, schepen en heel veel Domtorens–, had het vak geleerd bij Tattoo Peter en Henk Schiffmacher. Moest niks hebben van de priegeldolfijntjes en vlindertjes, al heeft hij ze wel bij tientallen gezet. De laatste twee jaar kwam het er niet meer zo van. Door corona en doordat hij keelkanker had. Ook daarin ging hij zijn eigen weg en koos voor euthanasie toen hij het zijn tijd vond. Dat was 20 januari. ‘Hans heeft zélf zijn laatste punt gezet’, was zijn tekst op de rouwkaart.