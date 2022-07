Suse van Kleef is ‘chef bloody mary’ op haar vakantieadres

Suse van Kleef en vriendinnen op Mallorca. Beeld Ivo van der Bent

Waar dobber jij vandaag?

‘In het zwembad bij een enorm vakantiehuis op Mallorca. Ik ben hier vanmiddag heen gekomen vanuit Sardinië, en was heel even alleen in de stilte voor de storm tot de gekte hier losbarstte. Daarna sloten veertien vriendinnen aan. We kennen elkaar al zeventien jaar, uit onze studententijd in Amsterdam. Van onze groep is één vrouw vroeg overleden, twee zijn ernstig ziek geweest, en na al die jaren zijn er ongeveer 150 kinderen geboren. Dat we nog altijd zo bij elkaar komen, vind ik heel bijzonder.

Sinds onze studententijd hebben we een gezamenlijke bankrekening waar we maandelijks een klein bedrag op storten, voor diners, en om ons jubileum te vieren, zoals nu op Mallorca. We hebben wekenlang Spotify-lijsten gevuld voor de ultieme vakantiesoundtrack, dus de voorpret zat er goed in. Omdat ik op doorreis was, en als eerste aankwam vandaag, mocht ik ook als eerste een kamer kiezen.’

Ben je voor de grootste gegaan?

‘Ik heb een middelgrote kamer veroverd. Geen valse bescheidenheid hoor, ik vind dat de organisatoren van deze trip de grootste kamer verdienen.’

Wat heb je op Sardinië gedaan?

‘Ik was daar met twee vriendinnen om tien dagen te eten, lezen en zwemmen. We hebben veel aan het strand gelegen, eerst in de hoofdstad Cagliari, echt een hele leuke stad, en daarna zijn we doorgereden naar het noorden, naar Santa Teresa Gallura, waar ze de meest schitterende ruige kusten hebben.’

Je klinkt een beetje als een reisleider.

‘Haha, alsof ik voor de VVV van Sardinië werk, hè? Dat goed willen omschrijven is beroepsdeformatie vrees ik, een erfenis van mijn werk als Verenigd Koninkrijk-correspondent.’

Oei, dus de werk-Suse is ook altijd mee op reis. Was je toe aan vakantie?

‘Ja, eigenlijk wel. Ik heb heel hard gewerkt en voelde dat ik even pauze nodig had. Ik kon precies in de dip na het reguliere voetbalseizoen drie weken vrij nemen, voordat ik weer terug moet om voor NOS de dagelijkse talkshow rond het EK Vrouwen te maken. Ik ben voor Sardinië nog een paar dagen in Londen geweest, toen Boris Johnson opeens weer een vertrouwensstemming aan z’n broek kreeg, en mijn telefoon roodgloeiend stond voor duiding op de radio en tv. Dat was wat minder ontspannend dan gehoopt, maar dat is het lot van een freelancer, natuurlijk. Op Sardinië was er gelukkig tijd om bij te komen.’

Ben je goed in vakantievieren?

‘Heel goed! Vroeger trok ik vaak op de bonnefooi al backpackend door avontuurlijke landen zoals Panama. Maar hoe meer ik werk, hoe meer vakantie vooral uitrusten is geworden. Waarbij ik met mezelf afspreek dat ik Twitter niet open en mijn telefoon buiten handbereik laat op grote delen van de dag. Daar moet ik mezelf dan echt even toe zetten. Maar na een paar dagen kan ik me er helemaal aan overgeven, aan het Grote Niksdoen.’

Wat is je ultieme vakantiebezigheid?

‘Drie uur lang lunchen! Nee wacht, dat doe ik op vrije dagen in Nederland ook. Wat ik echt vakantieachtig vind is om twee keer per dag pasta te eten, en als ik op vakantie aan zee ben, word ik extra ambitieus. Dan moet een van die twee pasta’s een spaghetti vongole zijn. Ik stel graag haalbare doelen, dat houdt het leven leuk.’

Mist een wereldreiziger zoals jij iets van thuis als ze op vakantie is?

‘Op Sardinië had ik een koude douche, toen miste ik mijn eigen douche, of welke willekeurige warme douche. Maar nee joh, ik ben het gewend om veel van huis te zijn, om overal en nergens snel te landen en me thuis te voelen.’

Zijn er onder die veertien vakantiegenoten nog meer sportievelingen?

‘Dat waren ooit allemaal hockeymeiden, dus dat sportieve hebben we wel gemeen. Maar ik denk dat een balletje overgooien in het zwembad het meest sportieve wordt. O, en we gaan suppen, dat heb ik op Sardinië ook gedaan. Vijf dagen spierpijn van gehad. En uitgaan is de komende dagen ook een belangrijke activiteit. Ik ben benoemd als hoofdverantwoordelijke van het bloody mary-station, begreep ik.’

Lekker! Waar kijk je het meest naar uit als je bent uitgezwommen?

‘De tijd hebben voor echt goede gesprekken. In onze studententijd waren we meerdere keren per week bij elkaar, maar daarna zijn we natuurlijk allemaal uitgewaaierd. Ik heb zin in de tijd die we nu voor elkaar maken: eerst gaan we allemaal keihard door elkaar heen schreeuwen, en daarna is er ook nog tijd voor een ander soort gesprek. Ik begeef me in een roedel van vijftien nogal grappige vrouwen, dus dat wordt zonder stem en met spierpijn van het lachen weer naar huis teruggaan.’