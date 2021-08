Een tijdje terug kreeg ik een mail met de vraag: hoe kun jij nou iets zinnigs beweren over sociale media als je er zelf niets mee doet? Daar zit wat in. Aan de andere kant: op mensen die wel wat met sociale media doen, of er zelfs de baas over zijn, kun je ook niet altijd bouwen. Facebook kwam vorige week met een rapport over Facebook waarin werd onthuld dat gebruikers veel taartjesrecepten delen en nauwelijks complottheorieën. Even later bleek dat rapport minstens zo gecensureerd als de China Daily. Twitter zegt over Twitter dat er meestal informatie op wordt gedeeld en het idee dat het een podium is voor complotdenkers door boze tongen en digibeten wordt verspreid.

Ik zit niet op Twitter, maar ik heb een collega die er sinds kort wel op zit. Rob Vreeken kent u als Turkije-correspondent, Afghanistan-kenner en journalistieke gesprekspartner van minstens duizend vrouwen in de Arabische wereld. Op 18 augustus was hij bezig zich aan te melden op Twitter toen de volgende mededeling in beeld verscheen: ‘Suggesties voor mensen die je kan volgen.’ Suggestie 1 van Twitter: ‘Willem Engel @dancalegria: Dance teacher, Scientist, Human rights activist.’ Suggestie 2 van Twitter: ‘George van Houts @georgevanhouts: De Verleiders, Radio Bergeijk, Komplot.’

Wat hebben deze twee twitteraars gemeen? Correct: zij zijn twee van de meest vooraanstaande complotdenkers van Nederland. Dankzij Vreeken weet ik nu ook dat Engel zijn Twitterprofiel verrijkt met een citaat van Nelson Mandela. ‘When a man is denied the right to live the life he believes in, he has no choice but to become an outlaw.’ Ik beweer: je bent géén outlaw als het digitale establishment je tweets als eerste aanbeveelt aan mensen die zich goed willen informeren.

Voor lezers die Rob Vreeken op Twitter willen volgen: hij heeft zijn account alleen aangemaakt om Twitter ‘in de gaten te houden’.