Stylist Frans Ankoné: ‘Gender doet er steeds minder toe, ook in de mode, dat vind ik spannend om te zien’

Stylist Frans Ankoné reisde in zijn vijftigjarige carrière de hele wereld over en werkte voor tijdschriften zoals Avenue, The New York Times en Vogue. Voor zijn favoriete plek blijft hij dichter bij huis: een monumentaal woonhuis in Broek in Waterland.

Wie? Frans Ankoné (73) Wat doet hij? Hij is stylist, moderedacteur en was columnist voor de Nederlandse Vogue. Waar zijn we? Bij een 17de-eeuws woonhuis in Broek in Waterland. Het huis werd in de 18de eeuw verbouwd, waarna het de bijzondere pronkgevel kreeg.

Waarom heeft u deze plek gekozen?

‘Tijdens de lockdown ging ik veel wandelen in mijn omgeving, zoals zoveel mensen deden. Ik kwam langs dit huis in Broek in Waterland en was meteen gefascineerd door de kleur: het deed me denken aan mijn vroegere huizen. Ik heb toen al eventjes door de ramen gespiekt en ik vind het mooi dat ik er nu bij gefotografeerd mag worden. Alle huizen waar ik ooit heb gewoond, heb ik namelijk ook lichtblauw geverfd. Blauw is één van mijn favoriete kleuren, het brengt automatisch veel rust.’

U werkt al vijftig jaar in de mode. Wat is de mooiste herinnering uit uw carrière?

‘Moeilijk. Mijn mooiste herinnering is toch wel de fotoshoot met Thierry Mugler voor de wintereditie van het toenmalige Nederlandse modeblad Avenue in 1987, waarvoor ik de styling deed. Voor de fotoshoot waren we in Groenland in de winter. De foto’s hebben we op de ijsschotsen en gletsjers gemaakt. Het was ijskoud, en de zeer moedige modellen poseerden op hoge hakken op stukken ijs in het midden van de baai.’

Wie zijn uw stijliconen?

‘Iemand als David Bowie was altijd een inspiratie voor iedereen. Wie ik op dit moment interessant vind is Pharrell Williams: hij probeert altijd van alles uit.’

Hoe ziet uw interieur eruit?

‘Heel rustig en stil, met barokke versiersels op de wanden en plafonds. En met witte standbeelden, ik verzamel namelijk borstbeelden van onder andere dichters, componisten en schrijvers. De kleuren wit en blauw voeren de boventoon, in zowel mijn huis in Amsterdam als het huis dat ik heb in Marrakech.

In 1983 had ik ooit een huis in de medina – het oude centrum – van Marrakech gehuurd voor een modeproductie. Op dat moment dacht ik: ooit wil ik hier een plek voor mezelf. In 1995 kocht ik daar mijn eerste huis. Ik werkte een tijd in Italië bij ontwerper Romeo Gigli: toen was er nog een rechtstreekse vlucht Milaan-Marrakech, waardoor ik vaak voor een lang weekend op en neer vloog. Door corona ben ik al bijna twee jaar niet meer in Marrakech geweest, maar ik hoop dat ik snel weer veel kan gaan.’

Wat is het duurste item uit uw kledingkast?

‘Een extreem dikke kasjmieren trui van Jil Sander. De trui kostte op dat moment al zo’n 1.600 gulden. Ik heb hem bijna nooit aan, ik krijg het al warm als ik eraan denk!’

Welke hedendaagse trend vindt u het interessantst?

‘Ontwerpers die duurzaam zijn gaan werken en elementen en stoffen uit oude collecties hergebruiken in hun nieuwe collecties, dat is een goede ontwikkeling. Ook vind ik het interessant dat gender er op dit moment minder toe doet in de mode. Dat zie je ook terug in wat jongeren nu aanhebben, dat vind ik spannend om te zien.’

Welke kledingstukken zou u nog graag willen hebben?

‘Iets dat geweldig geborduurd is: dat kan van alles zijn, zoals een geborduurde jas van Haider Ackermann of Dries Van Noten. Op mijn verlanglijst staan ook een pak of vest van Thom Browne of een military jas van Kent & Curwen. Ik zou ook nog graag een paar handgemaakte schoenen van John Lobb Bootmaker willen hebben, dat is een Engels merk dat al sinds de 19de eeuw schoenen maakt.’

Heeft u een stijlfilosofie?

‘Iedereen mag aantrekken wat hij mooi vindt, maar ik vind het wel prettig als mensen hun best doen.’

Broek

‘Deze broek is gemaakt door een kleermaker in Marokko. Ik laat vaker mijn kleding op maat maken, vooral broeken: in Marrakech heb ik een fantastische kleermaker, Rachid. Zijn atelier zit in de wijk Dabachi, vlak bij het beroemde Djemaa el Fna-plein. Ik kom al meer dan twintig jaar bij hem.’

Sjaal

‘Deze sjaal heb ik in India gekocht, in Mumbai. Het is van het merk Bombay Electric, uitgevoerd in een met de hand geprint Ikat-dessin en afgewerkt met piepkleine, stoffen driehoekjes en knopen.’

Vest

‘Dit vest is uit de +J-collectie van Jil Sander voor Uniqlo, een Japans merk. Ik heb een grote collectie van gilets en vestjes, die zou ik nooit wegdoen: ze zijn me te dierbaar. Ik hou ervan om prints zoals strepen en ruiten met elkaar te mixen.’

Jasje

‘Dit jasje is van het Italiaanse merk Marni. Ik heb het laten borduren door een jonge ontwerper uit Amsterdam, Bastiaan Thijssen (@coatofmanycolors op Instagram). Het is een op maat gemaakt ontwerp, hij heeft ook mijn hond op het jasje geborduurd.’

Beeld Jordi Huisman

Sneakers

‘Deze sneakers zijn ontworpen door de Belgische designer Kris Van Assche voor Dior. Het is al mijn derde paar, ik heb er nog een paar tweedehands weten te krijgen. Na dit paar is het klaar, denk ik.’