Stukadoor Bruno kan niet zonder muziek: ‘Het is mijn ritalin’

Bruno Xavier Beeld Jan Dirk van der Burg

Bruno Xavier (37)

Rotterdam

Bruno heeft vandaag de hele dag gestuukt in Spijkenisse. ‘Vanaf mijn 17de ben ik al stukadoor. Vroeg op, brood mee, hard werken. En vanmiddag was het ook nog platen sjouwen, dan is het doorpompen, maar ik ben een strijder hoor.’ Hij werkt zoals hij ook de rest van het leven aanpakt: op gevoel, intuïtie en met toewijding: ‘Mijn collega’s smeren het meteen op de muur, maar ik gooi echt met gips en smeer dán die smack uit.’ Die Bruno-methode levert wel een net zo strak resultaat op als zijn gisteren bijgelijnde baard. Die baard is zijn handelsmerk, hij draagt er al een vanaf zijn 13de. Maar er is iets nog belangrijker in zijn leven. ‘Bij álles wat ik doe heb ik muziek nodig, dat is echt de ritalin in mijn leven. Toen ik een baby was, merkte mijn moeder al dat ik zonder muziek niet sliep. Dat is nooit veranderd. Met muziek hoef ik niet te piekeren. Mijn koptelefoon is voor mij net een extra lichaamsdeel. Laatst hadden we een klant bij wie we in één dag een plafond van 80 m2 erin hebben geklapt, die had een dj-set staan die hij nooit gebruikte, dus ik heb me daarin laten uitbetalen. Daar ben ik nu een beetje mee aan het oefenen. Ik kom verder, stap voor stap. Want hé, Afrojack komt gewoon uit Spijkenisse hè?’