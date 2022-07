Studentenverenigingen hebben ook goeie kanten: adjekratje, taphangen, drankdammen

‘De kut, de kut, daar blijf je aan beffen, je hele leffen, je hele leffen, de kut, de kut…’ – en zo nog 38 coupletten. Zongen we vaak op onze studentenvereniging, de meisjes even hard als de jongens.

Mooi lied, wel. Slim ook om van leven ‘leffen’ te maken, in plaats van beffen ‘beven’. Behalve niet alles schrappen, is schrijven een zaak van goed kiezen.

Naast zang en dans, deden we bij Unitas ook veel aan sport, duursporten, denksporten, teamsporten, allerlei sporten. Na het studeren werkten we graag aan gezonde lichamen ter behuizing van onze gezonde geesten. ‘Mooi gezegd.’ ‘Heb ik van mijn vader, die had het weer van Juvenalis.’

Een van de sporten was taphangen, bedreven in de Joosbar, vernoemd naar Joos Swinkels, de baas van Bavaria. Hij kwam wel eens langs, om de boel in te zegenen, of bij-in te zegenen, of hoe zeg je dat. Taphangen, heb ik Reijmerink wel eens horen vertellen, leunt op uithoudingsvermogen én techniek, ik meen in College Tour. Lang was mijn jaarclubg’noot recordhouder, namelijk 25,7 seconde (indoor). De grote Joos zat op de ‘tribune’ en viel van zijn barkruk.

‘Toptaphangers’, vertelde Reijmerink aan de studenten van de UvA, ‘kunnen hun huig wegklappen, waardoor de maag een soort laars wordt en het bier er ongehinderd in kan storten.’

‘Zonder de pijp te raken?’, vroeg Huys.

‘Je bedoelt dat de doedelzak zonder slikken volloopt?’

‘Ja?’, zei Huys.

‘Klopt’, zei Reijmerink. ‘Maar’, adviseerde hij met klem, ‘zodra er schuim uit je traanbuizen komt, wegwezen.’

Zelf zat ik niet op taphangen, ik was meer een teamsporter, bierestafettes, advocaatestafettes. Laatst genoemde tak heb ik literair uitbehandeld in Otmars zonen, het ideale strandboek voor in de schoen, daarom kort. De g’noten gingen op een rijtje staan. De slimste, Dirks, nam een enorme teug Zwarte Kip, sabbelde wat, en spoog de advocaat in de mond van de meest nabije g’noot. Die sabbelde ook wat, en spoot de kwak bij de volgende naar binnen. Het spel was op de wagen! Tot nummer tien, Haaster, die tevens praeses was, wat ‘aanvoerder’ betekent, de gehele emulsie in een glas neer kwijlde en opdronk. Een teamprestatie.

Ook populair was adjekratje. Wielrenners zijn er vaak goed in. Peter Winnen heeft zich er na zijn loopbaan in bekwaamd, net als Joop Zoetemelk. Aan de start deelnemers met kratten bier, en een opener. Zaak is de 24 flesjes in de eigen krat zo snel mogelijk op te drinken. De winnaar krijgt een sculptuur. Mooi wapenfeit is dat Pröppertje adjekratje mede heeft geprofessionaliseerd. Onze g’noot was de eerste die thuis trainde. ‘Ik heb dit weekend binnen de twintig minuten een krat leeg gekregen’, zei hij. G’noten: ‘Huh? Waar?’ Pröppertje: ‘Op mijn kamer.’ Dit zette een nieuwe standaard.

Maar tenslotte waren we intellectuelen, en wat doen die?

‘Schaken.’

‘Nee, drankdammen.’

Dat was mooi, de rector tegen de Bavarius, een jaarlijkse match. Kijk, zo’n dambord telt vaak wel honderd vakjes, waarvan de helft voor de sier, waardoor er, voor ieders veiligheid, slechts plaats is voor veertig borrelglaasjes. De rector speelde met jenever (wit), de Bavarius met rum (zwart). Slaan was verplicht, maar, en nu komt het, ook het opdrinken van de steen. De tweekamp eindigde hierdoor steevast met een ambulance en het leegpompen van een maag. Naar verluidt hielden ze in het AZU, op de poli, daar al rekening mee, misschien wel dankzij dr. Arnie, mijn g’noot en lijfarts.