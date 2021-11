Studenten en hun geestelijk verzorgers ­worstelen allemaal, met leven en met anderen leren leven

Op een ochtend, toen ik op weg was naar een conferentie voor geestelijk verzorgers van studenten – de conferentie zou plaatsvinden in hotel Kontakt der Kontinenten, een merkwaardige naam voor een hotel –, kreeg ik een appje van Logeetje: ‘Schat, je hebt die pot poedermelk open laten staan, die kan ik dus nu weggooien… volgende keer wel even opletten aub.’ Het ging om geitenmelk in poedervorm, voor het kind.

De verzorgers kwamen uit alle geloofsrichtingen, er was ook een humanist bij, ze hadden mij gevraagd licht te laten schijnen op hun werk; hoe de studenten weerbaarder te maken. Studenten worstelen met werkdruk, onvervulbare ambities, identiteit, veilige ruimtes, samengevat: hoe moet ik leven? De verzorgers worstelden met een soortgelijke vraag: hoe zorg ik ervoor dat de ander weet hoe hij moet leven?

Ik had een verhaal geschreven; als de romanschrijver om wijsheid wordt gevraagd kan hij die eigenlijk alleen leveren in de dubbelzinnige vorm van fictie. Ondubbelzinnige wijsheid verwordt al snel tot zelfhulpboek.

De hulpvraag kwam ter sprake. Op vrijwel elke straathoek, in vrijwel elke collegezaal, doet, om met filosoof Levinas te spreken, het gelaat van de ander een moreel appèl op ons. Dat appèl ís de hulpvraag.

Een geestelijk verzorger zei: ‘We hebben anders dan in de ggz geen protocollen.’

Mooi, leven is improviseren, de protocollen zijn het voorportaal van de dood.

‘Aanbod creëert altijd vraag, zeker als het aanbod hulp is’, zei ik toen een verzorger opmerkte dat de weerbaarheid onder studenten was afgenomen.

‘De hulpvraag is een schreeuw om zichtbaarheid’, opperde ik nog. ‘Hoe kun je gezien worden? Door uit te blinken, daarop is het meritocratische systeem gestoeld. Sommigen blinken uit in lijden.’

Toen schoot mij het appje over de geitenmelk in poedervorm te binnen.

‘Na de lunch moet ik gaan’, zei ik tegen de verzorgers, ‘geitenmelk wacht op mij.’