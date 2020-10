Studenten demonstreren voor ‘echte’ les: leren doe je óók samen en niet alleen

Luka Botman (19), tweedejaars Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Ze woont in Amsterdam. Ze heeft een keer per week 1,5 uur praktijkles op de universiteit.

‘Ik betaal 2.000 euro per jaar voor een onlinecursus. Dat is toch bizar, waarom moeten we de volle mep betalen? Ik studeer diergeneeskunde, waardoor ik altijd veel praktijklessen had. Ik moet kunnen zien hoe het moet, maar ik moet het ook zelf kunnen oefenen.’

‘Normaal was ik vaak op de universiteit, maar nu nauwelijks meer. Ik mis mijn studievrienden en ik krijg via een beeldscherm te horen hoe het in de praktijk moet. De kwaliteit van de lessen is daardoor véél lager. Ik vind dat echt heel erg. Onlinelessen lopen ook vaak vast, waardoor dingen soms onduidelijk of onbegrijpelijk zijn. Dat gebeurt niet als je in een collegezaal zit.’