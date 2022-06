Streekboekenschrijver Clemens Wisse stopte altijd het woord ‘boer’ in de titel. Zo wisten lezers precies wat hun te wachten stond

Clemens Wisse

Op vakantie in Friesland of op bezoek bij zijn schoonzus in België kon Clemens Wisse het zelden nalaten de plaatselijke bibliotheek binnen te stappen. Even controleren of zijn boeken daar lagen. Meestal kwam hij even later grijnzend naar buiten, duimpje omhoog. Ja hoor, ze lagen er.

Het oeuvre van de op 86-jarige leeftijd overleden Clemens Wisse besloeg 46 streekromans, al sprak hij zelf liever over boerenromans. Hij had een vaste schare, veelal oudere, fans uit het Groene Hart, die zijn boeken voornamelijk bij de bibliotheek haalden.

‘Als het om uitlenen gaat, behoor ik tot de top-25 van de schrijvers in Nederland’, vertelde hij in 2008 tegen het AD. Volgens Stichting Leenrecht is hij een van de meest uitgeleende streekromanschrijvers van Nederland, al mogen cijfers vanwege privacywetgeving niet worden gegeven.

De boeken van Wisse – gemiddelde oplage 2.500 boeken – verhalen over het boerenleven uit vroeger tijden. ‘De mooie plekjes, de tradities; veel ouderen herkennen dat uit hun jeugd’, zegt uitgever Monique Boltje. In zijn titels kwam bewust bijna altijd het woord ‘boer’ of ‘hoeve’ voor. Zo wisten lezers precies wat hun te wachten stond.

Boerenknecht in daggeldershuisje

Wisse, zoon van een meubelmaker, groeide op in Oud Ade, een dorp nabij Leiden, in een gezin van veertien kinderen. Naast hun huis woonde een boerenknecht met zijn gezin in een piepklein daggeldershuisje met een houten wc in de keuken. Het gewone boerenleven zou hem zijn leven lang blijven fascineren.

Hij schreef graag over vetes tussen families van verschillende klassen. De rijke boerendochter die aan de man moest, maar niet met de knecht mocht trouwen, ‘op dat soort verhalen had hij echt patent’, zegt uitgever Boltje.

Schrijven deed Wisse steevast in de winter, want in de zomer was het tijd voor zijn andere hobby’s: tuinieren en vissen. Zijn eerste boek, De Vlierhoeve, verscheen in 1991; de tekst had hij handgeschreven ingeleverd bij de uitgever. ‘Ik zie hem nog zitten, in de serre’, zegt zijn zoon Ruud. ‘Dan zat hij echt te pennen. Hij was gek op mooie vulpennen.’

Tot 2000 werkte Wisse als manager pr bij een verffabriek. Na zijn pensionering breidde hij zijn oeuvre ijlings uit. Verhaallijnen bedacht hij vaak tijdens lange fietstochten door zijn geliefde Groene Hart. ‘Als hij dan thuiskwam, stoof hij naar zolder’, zegt zijn vrouw Gerda. ‘Even een aanzet doen, zei hij dan.’

Ondeugende romantiek

Daarbij ging hij secuur te werk. Als voorbereiding voor een boek ging hij gerust een hele middag bij een veearts langs, om precies uitgelegd te krijgen wat er bij de geboorte van een lammetje allemaal kwam kijken. Zijn zoon: ‘Later had hij daar Google voor. Ging het allemaal een stuk sneller.’

Sfeer, nostalgie, humor, en vooruit, een beetje ondeugende romantiek waren de vaste ingrediënten in zijn verhalen. De boerenmeid die het bij het hooien zo heet heeft dat ze het bovenste knoopje van haar blouse losmaakt, waardoor bij het bukken ‘iets moois’ te zien was voor de boerenzoon.

‘Het moest het echte leven zijn’, zegt zijn zoon, al heeft hij de pikante passages vooral van horen zeggen: hij las één boek van zijn vader. ‘Ik werd er vaak op aangesproken, maar het waren geen boeken die ik tijdens de middelbare school op mijn literatuurlijst zette.’ Ook zijn vrouw was geen veellezer van haar man. ‘Ik had mijn eigen hobby’s.’

Wisse overleed op 24 april aan hartfalen. Nog altijd krijgt zijn echtgenote condoleancekaarten van lezers die zeggen dat ze hem zullen missen. Gelukkig voor hen kende hij in 2020 een uiterst productieve winter en schreef hij drie boeken. Een daarvan komt nu postuum uit: Nieuw geluk na oud verdriet.