Stille kracht die de gastronomische geschiedenis van Nederland op de kaart hielp zetten

Joke Mammen Beeld Monique Kooijmans

Wie in Nederland van eten, kookboeken en gastronomische geschiedenis houdt, is haar zonder twijfel ooit weleens tegengekomen. Als organisator van het druk bezochte jaarlijkse Amsterdam Symposium on the History of Food, en het daaraan verbonden Foodie Festival, was Joke Mammen alomtegenwoordig. Ze was een van die mensen die zulke enorme bergen werk verzetten dat je niet om ze heen kunt, maar zelf het liefste onzichtbaar zijn.

Voor degenen met wie ze samenwerkte, was ze dat allerminst. Astrid Balsem werd in 1991 tegelijk met Mammen aangenomen als vakreferent boek- en bibliotheekgeschiedenis bij de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het hoofd van de afdeling kon niet tussen hen kiezen, zegt Balsem. Dus vroeg hij of ze de baan misschien wilden delen.

‘Dat was een enorme gelukstreffer’, vindt Balsem, die vanaf dat moment bijna dertig jaar een kamer in de bibliotheek met Mammen deelde. ‘We waren tegenpolen, maar vulden elkaar precies aan. We waren het in grote lijnen altijd met elkaar eens, we waren allebei even netjes en we hebben samen ook heel veel gelachen. Er is nooit één onvertogen woord tussen ons gevallen.’

Fenomenale boekencollectie

Beiden werden conservator, waarbij Mammen haar oorspronkelijke specialisaties in boekwetenschap, boekbanden en pedagogiek geleidelijk meer verlegde naar de gastronomie. Op dat terrein deed zich ook nog een andere toevalstreffer voor; in die periode werd overleg gevoerd met culinair journalist Johannes van Dam en culinair bibliografen Joop Witteveen en Bart Cuperus, die gezamenlijk een fenomenale boekencollectie bijeen hadden gebracht in de Stichting Gastronomische Bibliotheek Amsterdam. Die bibliotheek kwam in bruikleen bij de UvA.

Daarmee braken voor Mammen haar finest years aan als hoeder van de Collectie Geschiedenis van de Voeding. Boeken over eten moesten volgens haar niet staan stofhappen in de kasten, maar moesten juist inspireren om de smaken van toen weer tot leven te wekken. Zo werd ze het aanspreekpunt voor studenten, onderzoekers, journalisten, chef-koks en iedereen die ook maar iets wilde weten over eten en drinken.

Het startpunt waren het boek Koks en Keukenmeiden en de bijbehorende expositie uit 2006, met highlights uit de kookboekencollecties van de UvA en de Gastronomische Bibliotheek. Mammens naam staat weliswaar niet op de cover, maar achter de schermen was zij een van de grote aanjagers. Met haar inzet heeft ze ertoe bijgedragen dat de gastronomische geschiedenis als vakgebied ook in Nederland op de kaart is gezet, aldus Garrelt Verhoeven, die tot 2015 hoofdconservator Bijzondere Collecties van de UvA was.

Dat gold helemaal voor het Amsterdam Symposium on the History of Food met de uitreiking van de Johannes van Damprijs en de Joop Witteveenprijs, dat na de eerste editie in 2013 uitgroeide tot een jaarlijkse traditie. En al meed ze de grote podia, zij was de spin in het web die iedereen verbond.

Eerlijk eten van het land

‘Joke was een enorm harde werker en goede logistieke uitvoerder’, zegt Verhoeven. Dat was ze niet alleen op haar werk maar ook daarbuiten, vertelt boezemcollega Balsem, die veel met Mammen heeft gereisd. Ze reisde graag en ook vaak samen met haar man. ‘Ze was de perfecte reiziger – vervoer, verblijf, uitstapjes, alles was geregeld. Ze was een soort privéreisbureautje’, zegt Balsem. Natuurlijk werd er ook gegeten en ook daarin bleef ze wie ze was. ‘Ze was niet van de sterrenrestaurants en luxehotels’, zegt Verhoeven. ‘Ze had liever een kleine camping met eerlijk eten van het land.’

In 2021 zijn Mammen en Balsem ook tegelijkertijd met pensioen gegaan. Mammen was toen al ziek. Bij het laatste grote congres dat ze organiseerde werd ze onwel tijdens het diner en bleek ze als gevolg van terugkerende kanker een beroerte gehad te hebben. Op 10 augustus overleed ze op 68-jarige leeftijd in haar woonplaats Utrecht.