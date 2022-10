Elizabeth Strout schreef in haar nieuwe boek Lucy by the Sea dat je er waarschijnlijk niet bij stilstaat als je je kind voor het laatst optilt. Sterker nog, misschien zucht je tijdens die laatste keer: ‘O, wat word je zwaar!’

Dit kwam iets te hard binnen. Ik ben van nature al te veel bezig met alle laatste keren die zich geruisloos en onopgemerkt aandienen. Nu moet ik dus ook nog, elke keer als ik mijn kind optil, denken: misschien is dit de laatste keer, doe dit met alle liefde en alle aandacht!

Deze levenshouding is niet ‘werkbaar’, en trouwens ook voor je omgeving niet te doen; je zult maar een moeder hebben die van élk moment iets speciaals moet maken, omdat alles voor het laatst kan zijn.

Nee, je moet proberen het leven zo besefloos mogelijk te laten passeren, en maar heel af en toe te denken: dit gaat voorbij.