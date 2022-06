Of het een goede ontwikkeling is dat analoge artiesten van vroeger digitaal gaan optreden, moet je volgens mij per geval beoordelen. Een gedigitaliseerde versie van Abba heeft de spits afgebeten. Dat de meeste recensenten die DigiAbba goed gelukt en net echt vinden, snap ik wel. Abba, en dat bedoel ik neutraal, is zoiets als het muzikale equivalent van Ikea: kan bijna overal, zit logisch in elkaar, met dezelfde handleiding kunnen mensen uit honderd verschillende landen dezelfde Billy in elkaar zetten.

Mijn eerste popconcert was een stadionshow van Pink Floyd in 1988. Dat lijkt me ook een band die zich prima laat digitaliseren. In mijn herinnering was dat optreden namelijk meer Efteling dan concert. Er was een vliegend varken, een vliegend bed en een gigantische lichtshow. De muzikanten waren stipjes ver weg en door de lasers die je in je gezicht kreeg, waren ze vaak onzichtbaar. Als ze toen al digitale stand-ins hadden gehad, had niemand dat gemerkt.

Virtuele of hologramconcerten, schreef de Volkskrant, ‘zijn niet better than the real thing, maar ze hebben wel het vermogen door te groeien naar the next best thing’. Ik denk iets anders: sommige artiesten zijn digitaal uitstekend te kopiëren, bij andere moet je er gewoon niet aan denken. Ze schijnen bezig te zijn met het digitaliseren van Nirvana. Volgens mij kun je nog beter naar een alcoholvrij café gaan dan naar een virtueel grungeconcert zonder pogoënd zweetpubliek, stagedivers en zangers die zich van het podium werpen.

The Stones hoeven nog even niet te worden gedigitaliseerd, want die staan 13 juni in de Johan Cruijff Arena. Ik ken iemand die ze in 1972 zag en van mening is dat alle 80-jarigen hondsberoerde kopieën zijn van hun vijftig jaar jongere zelf. Stel dat u mag kiezen: gaat u dan naar de echte bejaarde Stones of de virtuele jonge Stones? Of geen van beide?