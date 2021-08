Stefano Keizers is op zijn plek bij landschapskunstwerk De Groene Kathedraal in Almere

Wie? Stefano Keizers (34) Waar zijn we? De Groene Kathedraal, een landschapskunstwerk van Marinus Boezem in Almere Wat doet hij? Hij is cabaretier en kleinkunstenaar

Beeld Jordi Huisman

Waar zijn we?

‘We zijn bij De Groene Kathedraal in Almere. Ik kwam hier als kind veel met mijn opa en oma en in de coronatijd heb ik met mijn vriendin Ellis opnieuw beleefd hoe magisch deze plek is. De kunstenaar heeft met een uitsparing in de beukenhagen de contouren van de Kathedraal van Reims gecreëerd op ware grote. 100 meter verderop zijn in dezelfde vorm populieren geplant in het gras. Voor mij ligt dit in het grensgebied tussen kunst en design: het is een conceptueel kunstwerk, maar ook een symbool voor hoe we als mens alles ontwerpen.’

Wat is je favoriete onderdeel van deze plek?

‘Mijn favoriete onderdeel is het dak. Dat is er niet, maar toch voelt het wel zo als je door het kunstwerk loopt. Vlak voordat je in het werk naar binnen loopt, ervaar je een gevoel van teleurstelling. Het lijkt gewoon een hoopje bomen en dat zie je hier overal. Maar zodra je tussen de bomen wandelt, krijg je toch het gevoel alsof je in een gebouw loopt. Op die scheidslijn tussen feit en fictie voel ik me erg thuis.’

Hoe ziet je interieur eruit?

‘Ik denk dat het voor een vreemde onduidelijk is wat er in mijn huis bedoeld is als grap of omdat ik het prettig vind, daar bestaat ook bijna geen onderscheid meer tussen. Midden in mijn woonkamer hangt bijvoorbeeld een schilderij van mezelf. Aan de ene kant vind ik het walgelijk dat ik daar een schilderij van mezelf hang, maar aan de andere kant word ik er elke dag weer blij van, omdat ik vind dat ik op die manier iets conceptueels met de ruimte doe. Daarom heb ik ook veel moeite met spullen weggooien: ik zie altijd ergens een kunstzinnige waarde in, en als die waarde echt niet meer te vinden is, zie ik het er juist daarom in. Dus ik zit altijd vast in die paradox.’

Hoe zou je je kledingstijl omschrijven?

‘Aan mijn kleding zit zowel een praktische als een conceptuele kant. Ik heb veel kleding die ik graag aantrek op televisie of als ik me kunstzinnig wil uiten. Maar ik ben ook erg in mijn hoofd teruggetrokken en bang om herkend te worden. Daarom is de kleding die ik op straat draag volledig zwart en het liefst ook vies en goedkoop. Ik geef niks om merken en ik hou er ook totaal niet van om geld aan mezelf uit te geven. Al mijn kleding is nog van de basisschool, geërfd van mijn vader of op straat gevonden. Mijn vriendin zei op een gegeven moment: er is al zoveel kleding op de wereld, het slaat nergens op om nieuwe kleding te kopen. En dat doe ik eigenlijk al heel mijn leven niet.’

Vanwaar de keuze voor de outfit op de foto?

‘De Groene Kathedraal is wat mij betreft een heel serieus kunstwerk, dus ik vind dat een kleurrijke outfit daar juist erg bij past. Ik ben een clown en ik ben een mediasletje. De kleding op de foto laat dat zien: het is heel vrolijk en lollig, bijna cabaretesk. Dat is ook een kant van me, al is het misschien fout.’

Shirt

‘Ik heb dit shirt een keer gekocht op een vakantie in Sardinië. Het is volgens mij het enige kledingstuk dat ik ooit zelf heb gekocht.’

Beeld Jordi Huisman

Schoenen

‘Mijn vriendin vond de schoenen een jaar later in een kringloopwinkel in Brussel. Ze horen niet bij het shirt, maar pas sinds ik de schoenen heb, is het echt een volwaardige outfit. Ik draag ze ook veel binnenshuis, het zijn hele fijne sloffen. Ze doen ontzettend veel pijn, maar ik lijk er wel 7 centimeter langer door.’

Beeld Jordi Huisman

Bril

‘Deze is van een actie van een WC-papiermerk van heel wat jaren geleden. Het is wat mij betreft hoogwaardige kunst en design in één. Voornamelijk door de keuze van het materiaal: de steel van het brilletje is van transparant plastic en de glazen zijn ondoorzichtig. Ik vind het een geniaal brilletje. Ik heb het gratis gekregen, maar als ik dit in een galerie zou zien, zou ik bereid zijn er veel geld voor te betalen.’

Beeld Jordi Huisman

Horloge

‘Ik kreeg dit horloge op mijn 10de verjaardag, mijn moeder heeft het voor me gekocht bij de Intertoys. Ze zei: ‘Dit kost 14 gulden, dat is heel duur, dus je moet er zuinig op zijn.’ Dus ik doe het nooit meer af. Het klokje loopt altijd 13 minuten voor op de daadwerkelijke tijd, zodat ik altijd op tijd kom.’

Beeld Jordi Huisman

Almere

‘Mijn opa en oma zijn naar Almere verhuisd toen ik jong was, daardoor heb ik de stad zien groeien. Almere heeft veel kunst opgeleverd, omdat er in een korte tijd veel ingevuld moest worden. Er is veel landschapskunst te zien, maar er is ook veel kunst in taal, er is bijvoorbeeld een hele wijk waar elke straat de naam heeft van een ander muziekinstrument. Almere voelt compleet bedacht: het zit tussen feit en fictie in, net als ikzelf.’