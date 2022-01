Steeds harder val ik voor het Amerikaanse Zuiden, waar ruwheid en beschaving elkaar niet uitsluiten

Beeld de Volkskrant

Nee, je bestelt hier niets zomaar. ‘Ik doe het wel voor’, zegt Emily, en daar gaat ze: ‘Hash browns, covered, smothered, chunked, capped and diced.’ De serveerster schrijft zonder te knipperen mee op haar blocnote. Ik heb geen idee wat er zojuist is gezegd, alsof ik niet thuishoor in hun geheime verbond. ‘En jij, schat?’

Vlug vertaalt Emily haar bestelling voor me: eieren met aardappelrösti bedolven onder de kaas, ui, ham, champignons en tomaat. Ze knikt. ‘Dit is wat je hier eet!’

‘Hetzelfde’, beslis ik. ‘Zonder kaas.’

Emily Kask, fotograaf, schudt haar hoofd. ‘Dit is echt je eerste keer Waffle House?’ Samen rijden we in haar pick-up van Atlanta naar New Orleans. Toen ik vroeg naar de geel-zwarte kubussen langs de weg in Georgia, Alabama en, nu, Mississippi, nam ze geschokt de eerste afslag.

Met een knal zet de serveerster onze bestellingen neer: een kluwen van aardappelschaafsel, eigeel, blokjes ham en een beetje tomaat. Een hartaanval op een bord.

Deze plek sluit nooit. Rampendienst FEMA muntte ooit de ‘Waffle House Index’, een schaal voor de ernst van natuurcatastrofes: groen (Waffle House is open), geel (open, maar door schade is niet alles verkrijgbaar) en rood (dicht). Personeel evacueert als laatste, de 2.100 vestigingen kunnen naar verluidt niet eens op slot. Van alle eieren in de VS wordt 2 procent hier gegeten. Waffle House, zegt Emily, is méér dan een keten: dit is het icoon van het Zuiden.

Emily komt zelf uit Connecticut, maar besloot na een zwerftocht neer te strijken in de Deep South. Ze veranderde haar accent. ‘Als je niet van Waffle House houdt’, zegt ze, ‘zit het Noorden nog in je botten.’

Met mijn vork ontwar ik de aardappelmassa. Ik eet als bezeten, mijn servet is al gauw doorschijnend. De serveerster schenkt koffie alsof ze water uitdeelt langs een marathon. Emily scrolt intussen verrukt door zogeheten ‘Waffle House fights’. Altijd open betekent ook: dronken klandizie. In één filmpje gaat het voltallige personeel met elkaar op de vuist, terwijl aan de counter een klant, wanhopig, volhardend, blijft proberen te bestellen.

Ik verlies het van de aardappel, op driekwart geef ik op. De serveerster giet mijn koffie over in een piepschuim beker en vult die bij tot de rand. Steeds harder val ik voor dit Zuiden, waar ruwheid en beschaving elkaar niet uitsluiten, maar volstrekt logisch versterken, denk ik als we de auto instappen. Binnen enkele tellen val ik in slaap.

Een maand later treffen Emily en ik elkaar weer, dit keer in Texas. Ik heb ontbeten bij Waffle Houses in Tennessee, Missouri, Louisiana. Mijn hash browns, vertel ik haar, bestel ik nu ook ‘topped’ – met chili. Ik onderdruk een grijns. Niemand hoeft te zien hoe trots ik daarop ben.