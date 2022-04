Iedereen die weleens met een rotvaart op een fietspad door een oud dametje is ingehaald, weet dat ons verkeer er met al die e-bikes niet veiliger op wordt. Een categorie die in Nederland echter nog aanmerkelijk beter is vertegenwoordigd dan die der trappende snelheidsduivels is die der trappende schermpjesgluurders, oftewel: al die fietsers die naar iets anders kijken dan het verkeer. Toch was het de e-bike die er vorige week met alle aandacht vandoor ging in berichtgeving over het opnieuw sterk gestegen aantal fietsongelukken in Nederland. Sommige specialisten legden zelfs een oorzakelijk verband met de opkomst van de e-bike.

Arme e-bike: wie weleens aan het verkeer deelneemt, weet dat er echt nog een ander ding in het spel is. Het werkt óók op batterijen. Sinds 2019 kun je een boete krijgen als je het op de fiets gebruikt. Verboden sorteren niet altijd meteen effect. Sinds 1979 kun je in Iran een boete krijgen als je alcohol drinkt, en toch worden daar jaarlijks nog miljoenen mensen dronken.

Het aantal middelbare scholieren dat met een schermpje in de hand fietst, schat ik in mijn woonplaats anno 2022 nog steeds op één op twee. Om dat schermpjesverbod enigszins te handhaven, zou je bij elke middelbare school tien agenten moeten positioneren, en niet alleen daar: de tijd dat alleen 15-jarige fietsers hun telefoons begluurden is lang voorbij. Het wemelt van de fietsers van middelbare leeftijd die digitale boodschappen niet uitstellen tot thuis. De eerste 60-plussers op e-bikes die ‘maar heel even’ op hun telefoon gluren zijn ook al gesignaleerd. Het is een publiek geheim dat zzp’ers die op e-bikes maaltijden bezorgen inkomsten zouden verliezen als ze telkens zouden moeten stoppen om op hun telefoon te kijken.

Desalniettemin: spookrijden in Albanië is minder gevaarlijk dan telefoongluren op een e-bike. Het is een wonder dat er niet meer ongelukken gebeuren.