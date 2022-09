Spaar de haat op, om hem straks vrijelijk te laten stromen

In de leugenachtige mainstreammedia las ik wat een stel fopwetenschappers nu weer had bedacht: ‘Extreme temperaturen voeden online haat.’ Als het kouder is dan 12 graden zou het aantal haatberichten met 12 procent toenemen, boven de 21 graden met bijna een kwart. Een of ander Duits mokkel dat zich ‘professor’ noemt, wil daarom een debat over het verband tussen ‘klimaatverandering’ en onze ‘geestelijke gezondheid’.

Zo kennen we de deugneuzen weer: iemand lekker spontaan de tering wensen is er ook al niet meer bij. Voor je het weet, ben je ziek in je hoofd én ga je mee in hun klimaathysterie. Hoog tijd voor een tegenoffensief. We kunnen best wat strategischer gaan haten. Is het te warm? Voetjes omhoog en de fik in de barbecue. Is het te koud, dan binden we de ijzers onder. Zo sparen we de haat, om hem des te vrijer te laten stromen bij gematigde temperaturen. Eind deze week is het waarschijnlijk al zo ver!