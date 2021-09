Soulman uit Suriname begon dancing in Brabant en transformeerde het tot deftig erotisch café

Johnny ‘Otis’ Tholen Beeld .

Pepper & Soul Beeld ANP

Zijn dochter Carmen wilde het nou weleens weten van haar vader: hoeveel kinderen had hij verwekt? Johnny ‘Otis’ Tholen pakte er pen en papier bij en al turvend kwamen ze, verdeeld over meerdere vrouwen, op het aantal van elf. ‘Van zeven weten we het zeker, twee zijn bij de geboorte overleden en die andere twee weten we bijna zeker.’

De jongste is 15, de oudste 65. Bijzonder ja, erkent Carmen. Aan de andere kant: het paste naadloos in het kleurrijke leven van haar vader. ‘Hij hield van vrouwen, en vrouwen hielden van hem.’

Johan David Tholen werd in 1935 geboren in Suriname. Op zijn 23ste verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij de muziekindustrie inrolde. Met de band Pepper & Soul scoorde hij een bescheiden top 40-notering met het nummer Have My Love.

Een aanbod van Heineken bracht hem in 1968 in Roosendaal. De brouwerij zocht een uitbater voor een dancing, destijds nog een onbekend fenomeen in het rustige grensstadje. Tholen noemde zijn discotheek in de uitgaansstraat Damstraat ‘Otis Club’, naar zijn idool Otis Redding.

‘Het was een sensatie’, herinnert voormalig horeca-ondernemer Kees Luijkx zich. ‘Dansen op soulmuziek, dat bestond hier nog niet.’

Pontiac

Als Johnny Otis, zoals hij in in de volksmond werd genoemd, over straat wandelde, dan deed hij dat bij voorkeur in pak met bijpassende hoed. Of hij cruisede op zijn gemakje door de stad in zijn Pontiac Grand Prix. ‘Hij leefde echt als een soulman’, zegt Luijkx. ‘Hij deed het er niet om. Hij was gewoon zo.’

Johnny Otis kende niet alleen maar voorspoed. In 1974 overleed zijn eerste vrouw Loes, zijn grote liefde. Als mensen in Otis Club aan hem vroegen hoe het met hem ging, wees hij naar de tekst achter de bar: ‘Werken is het beste medicijn’.

Begin jaren tachtig verplaatste de gemeente het uitgaansgebied van de Damstraat naar de Markt. De eigenzinnige Tholen bleef als enige achter, maar verraste Roosendaal voor een tweede keer: hij begon erotisch café Otis. ‘Niet ordinair, maar gedistingeerd. Deftig. Precies zoals hij zelf ook was’, zegt Luijkx. ‘Van de soul naar de sex, zeg maar.’

Tholen woonde boven zijn animeerclub, samen met zijn kinderen, een papegaai, twee honden en een kat. Zijn clientèle was van divers pluimage. ‘Notabelen, maar ook pastoors met een pruik op', vertelde hij in 2008 in BN/De Stem.

Wie naderhand de rekening met pin betaalde, zag op zijn bankafschrift discreet ‘Tholen’ staan, gelijk aan de Zeeuwse stad, 20 kilometer verderop. ‘Dan moesten de mannen tegen hun vrouw maar iets verzinnen waarom ze daar die avond waren geweest’, zegt zijn dochter Carmen.

Beeltenis is graffiti

Johnny Otis bracht kleur in Roosendaal. Carmen: ‘Nog altijd kom ik mensen tegen die elkaar hebben leren kennen in de Otis.’ Bij het 750-jarig bestaan van de stad werd Tholen gekozen als een van de 252 iconen. In de Kadetunnel in Roosendaal, onder het spoor, siert zijn beeltenis in graffiti.

Het liefst had Johnny Otis Tholen willen sterven in Suriname. Maar het lot besliste anders. Op 19 juli kwam hij om het leven bij een auto-ongeluk in Roosendaal, 85 jaar oud.

‘Johnny had het verdiend om vredig in te slapen’, zegt voormalig horecaman Luijkx. ‘Maar kennelijk hoort dit einde ook bij het leven van een soulman.’