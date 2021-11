Souhail neemt vijftien kilo kermisgeluk gewoon mee naar zijn werk

Souhail (19), Hilversum

Souhail Beeld Jan Dirk van der Burg

Op de markt in Hilversum is het na twee jaar kermisgemis weer business as usual, en dus zit Souhail meteen in een ongebruikelijke situatie: hij heeft net met 20 euro speelgeld en een smak beginnersgeluk een knuffelbeer uit een glazen kast van de Fun Factory weten te vissen. ‘Ik ga jou eerlijk zeggen, toen de kermis hier kwam, zei ik tegen mijn vrienden: ik raak helemaal niks aan en ga wachten tot precíés vandaag en dan ga ik die beer pakken. En ik heb het bewezen ook! Ik ben er pas net vijf minuten, serieus man. Volgens mij kost die beer 100 euro in de winkel hè?’ En dan breekt na de euforie het klassieke kermismoment aan: de vervoersproblematiek van 15 kilo knuffelwinst, want een kinderwagen, die de meeste gezinnen hiervoor gebruiken, heeft Souhail niet. ‘Ik moet over een uurtje werken in de pizzeria, ik kan niet eens even naar huis. Nou, daar word ik sowieso eerst uitgelachen als ik zo binnenkom. Maar even een avondje pizza’s uitslaan en dan ga ik hem aan mijn vriendin geven. Denk ik.’