‘Sorry, mijn boemerang ligt op jullie balkon.’ ‘Maar die vliegen toch altijd terug naar hun baasje?’, zei de student

Het opstarten van smalltalk na deze periode kan lastig zijn. Nog steeds. Het juiste volume inzetten, niet in paniek raken. Ik spendeerde mijn jeugd in afgelegen dorpen en ben er sowieso niet erg goed in.

Tegenwoordig woon ik in een stad, aan een absurd goed gemaaide groenstrook. Uit angst voor bloemen en gras wordt het strookje het hele jaar door keihard aanpakt door de stadsmaaimachine. Er groeien alleen hardnekkige paardebloemen en hondendrollen.

Onlangs heb ik het strookje ontdekt als plek om samen met mijn oudste zoon een balletje te gooien.

Als plattelandskind woonde ik aan een groenstrook van ruim een hectare en gooide ik gewoon wat in het wilde weg. Niemand had er last van. Hoogstens keek mijn schaap verward en mijn pony hatelijk. Maar zo keken ze altijd. Naar mij tenminste.

Mijn jeugdvriendinnetje wilde niet met mij oefenen. Ze was heel lief, maar zag het nut er niet van in. ‘Waarom zouden we zinloos een bal naar elkaar gooien?’, vroeg ze. ‘Heeft dat enig nut? Hebben we daar iets aan?’ Waarschijnlijk zat ze in een existentiële crisis.

Ook leerde ze mij met de kracht van de herhaling hoe je een retorische vraag stelt. ‘Was dit nou echt handig?’ ‘Wat denk je zelf?’

Waar ik nu woon hebben we buren met balkons, terrasjes en postzegeltuintjes.

Nou kan ik in principe gooien, maar ik ben nog steeds niet helemaal aangepast aan dit kleine formaat groenstrook. Al na één middag was alles kwijt wat gegooid kon worden.

‘Je moet het zelf maar overal gaan ophalen, hoor’, zei mijn zoon.

‘Sorry, maar mijn tennisbal is in uw tuin gevallen.’

‘Sorry, mijn boemerang ligt tussen de bierkratten op jullie balkon.’ ‘Maar die vliegen toch altijd terug naar hun baasje?’, zei de oudere student. ‘Deze niet’, zei ik. ‘Zo te zien slaapt hij zijn roes uit.’

‘Sorry, mijn shuttle ligt in je vuurkorf.’

‘Sorry mevrouw, mijn kleine plakballetje is op uw terras gevallen.’ ‘Hoe ziet je plakballetje eruit?’ ‘Ja, gewoon zoals kleine plakballetjes eruitzien’, zei ik. ‘Als een soort klein tennisballetje met een strook pluizig klittenbandspul.’ ‘Is dat ’m niet?’ Ze wees naar onze grote oranje strandbal op een aangrenzend terras. ‘Ja’, zei ik en ik hing over de reling om de strandbal te pakken.

‘Sorry, maar nu is onze tennisbal weer in uw tuin gevallen.’ ‘Dit is wel de laatste keer dat ik hem pak, hoor, jongedame.’ ‘Excuses’, zei ik. ‘Mijn zoontje is nog maar 7. We oefenen met gooien.’

‘Ze heeft het zelf gedaan, hoor!’, riep mijn zoon. ‘Niet geloven, hoor.’

Wonderlijk. De afstand was veel te groot voor hem om mij te kunnen horen.

Zo haalde ik in één middag al mijn onbeantwoorde smalltalk van vroeger in.