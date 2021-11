Sophie Straat doet meestal geen moeite, maar voor het podium is ze wél met haar uiterlijk bezig

Beeld Jordi Huisman

Wie? Sophie Schwartz (27) Waar? De Pollux Studio’s, een creatieve werkplaats voor muzikanten in Den Haag Wat doet zij? Zij is kunstenaar en volkszangeres. Samen met producer Wieger Hoogendorp vormt ze het duo Sophie Straat. Hun debuutalbum ‘ t Is Niet Mijn Schuld won dit jaar een Edison

Waarom heb je deze plek gekozen?

‘Anderhalf jaar geleden huppelde ik hier voor het eerst naar binnen om een demo op te nemen voor mijn afstudeerproject aan de kunstacademie in Den Haag. Het was half 10 ’s avonds en ik had nog maar twaalf uur tot de deadline. Toen heb ik de hele nacht in de Pollux Studio’s gezeten met Wieger. Nu is hij mijn vriend en bandlid. Het zijn dit soort verhalen die een plek voor mij bijzonder maken. Bijvoorbeeld deze streetart, dat doet me normaal gesproken niet zo veel. Maar omdat ik degene ken die het heeft geschilderd, Dario Goldbach, een aardige jongen en een beetje een bekende Hagenees, ben ik er toch goed naar gaan kijken. En dan zie je ineens hoe de vrolijke verfkleuren contrasteren met het grauwe van de rest van het gebouw.’

Speel je ook met contrast in je kledingstijl?

‘Ja! Ik houd ervan om dingen te combineren die niet bij elkaar lijken te passen, of niet bij mij. Voor optredens trek ik de laatste tijd steeds tutu’s aan, rokken van tule. Ik heb ze in allerlei kleurtjes. Het is zo’n vanzelfsprekend meisjesachtig ding, maar als ik, met mijn geverfde haar en tattoo’s, een tutu draag, wordt het net even iets spannender. In het dagelijks leven kun je me juist weer uittekenen in een outfit die niet gek zou staan bij een man: joggingbroek, hoodie en mijn bodywarmer. Ik doe ook verder niet veel moeite voor mijn uiterlijk. Ik ben te lui voor poespas, vind make-up gedoe. Dat gebruik ik alleen als ik Sophie Straat moet zijn, zoals vandaag.’

Waarom besteed je meer aandacht aan je uiterlijk als Sophie Straat dan als Sophie Schwartz?

‘Omdat ik als de artiest Sophie Straat een boodschap kan en wil uitdragen. Ik wil een voorbeeld zijn voor jonge vrouwen, hen laten zien dat je moet doen waar je zin in hebt. Of je nu graag een tutu of een joggingbroek aantrekt, wees gewoon jezelf. Ik voel me het meest mezelf als ik op het podium sta in een tule rok, glittertopje én met ongeschoren benen. Ik laat echt bewust mijn beenhaar staan voor een optreden. Als je wil, kun je het feminisme noemen, maar dat is gewoon mijn schoonheidsideaal.’

Wat inspireert je?

‘De mensen om me heen, en dan vooral mijn vrienden. Ik beweeg me in allerlei verschillende gemeenschappen, dus er komen constant vette kledingstukken voorbij. Zo ken ik best wat crustpunkers, je weet wel, gasten met dreadlocks en honden, bij wie het lijkt alsof hun uiterlijk hen niets boeit. Sommigen zullen zelfs zeggen dat ze eruit zien als zwervers. Dat is complete onzin, want crusten staan urenlang met gel te klooien om die verwaarloosde look te krijgen. Zij zijn in mijn vriendengroep het uiterste wat alternatief betreft, hoor!’

Kettingen

‘Deze twee kettingen had ik al voordat ik Sophie Straat was. Op de ene staat mijn echte achternaam, Schwartz. Het is de naam van mijn vader, een Joodse New Yorker. Ik ben er trots op, dus wilde ik hem om mijn nek hangen. Het lettertype is lekker jaren 90, dat is weer helemaal in, hè? Aan de andere ketting hangt het Ajax-logo. Ik ben Ajacied, maar sinds ik het clublied heb geschreven, word ik echt gezien als een megafan en dat valt wel weer mee.’

Beeld Jordi Huisman

T-shirt

‘In het derde jaar van de kunstacademie liep ik stage in New York. Daar ontmoette ik een kunstenaar bij een punkshowtje die zijn eigen T-shirts zeefdrukt. Deze maakte hij voor mij. Ik moet altijd lachen om de opdruk, ‘Rich punks on coke’. Het slaat op die typische subculturen waar iedereen doet alsof ze geen geld hebben en ondertussen gewoon cocaïne lopen te snuiven, wat teringduur is, vooral in de Verenigde Staten.’

Beeld Jordi Huisman

Muurschildering

‘De enige streetart waar ik echt warm van word zijn muurschilderingen die op een schilderij lijken. Ik denk dat het komt doordat mijn moeder vroeger zulke werken heeft gemaakt op grote muren in Londen. Je kunt ze nog steeds zien. Het zijn net enorme mozaïeken van het dagelijks leven.’

Beeld Jordi Huisman

Ring

‘Dit is mijn moeders oude trouwring. Toen ze hem aan mij gaf, op mijn 18de verjaardag, drukte ze me op het hart: als je echt geen geld meer hebt en helemaal zwaar de lul bent, dan moet je die laten omsmelten. Zo heb ik altijd een back-upplan. Ik vind de ring mooi juist omdat het een simpel dingetje is, gewoon goud, zonder pracht en praal of diamanten.’

Mouwen

‘Vroeger zei ik altijd over personen die in bandjes zaten: o, dat zijn mouwmensen, zeg maar, mensen die verlegen hun mouwen over hun handen trekken en zeggen dat ze af en toe muziek maken, terwijl ze eigenlijk heel sick en supertechnisch spelen. Nu ik mijn eigen band heb, doe ik precies hetzelfde. Ik ben ook een mouwmens.’