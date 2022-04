‘Soms zei ik iets in het Engels. Nou, dat vonden NOS’ers – en Nederlanders – niet zo leuk’

Wat zijn dit voor vragen? Fleur Launspach (32) is sinds vorig jaar correspondent voor de NOS in Londen. ‘De Britse cultuur is gepolijst, charmant, maar ook venijnig’

NOS of Al Jazeera? (1)

‘Moet ik nu kiezen tussen mijn twee opdrachtgevers? Dat kan ik niet maken. De meeste tijd besteed ik aan mijn correspondentschap voor de NOS, maar als het rustig is, doe ik een middagje bureauwerk voor de Europa-redactie van Al Jazeera.

‘Al Jazeera is veel invloedrijker en kijkt naar de wereld zoals geen enkele andere media-organistatie. CNN richt zich op de Verenigde Staten, de BBC op Europa en Al Jazeera focust zich op het Midden-Oosten, maar is ook sterk in Afrika – de NOS heeft daar twee mensen, Al Jazeera wel twintig.

‘Toen ik in Qatar bij Al Jazeera ging werken, was ik in shock: er bleek zó veel te gebeuren in de wereld waar ik niets van wist. Zij openen rustig hun journaals met nieuws uit Pakistan, Nigeria of India. In Nederland is de houding vaak: dat is ver van ons bed, daar moet je kijkers niet mee lastigvallen. Daar heb ik nooit een boodschap aan gehad. Als je kijkers er niets over vertelt, kunnen ze ook niet geïnteresseerd raken. Het is een beetje kip en ei.

‘Ik ben bij Al Jazeera terechtgekomen door freelancewerk in Afrika, dat ik na een stage bij Nieuwsuur ben gaan doen. Ik was onder meer in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Ghana, Kenia en heb in zo’n wit pak verslag gedaan van ebola in Sierra Leone – mijn ouders hebben daar wel slapeloze nachten van gehad.’

Wel of geen WK in Qatar?

‘Wel. Ik ben nooit voor een boycot. Na die toewijzing is Qatar onder een vergrootglas terechtgekomen. De Qatari zijn echt geschokt door alle kritiek op corruptie en de mensenrechtensituatie. Daardoor is er veel veranderd. Veel gastarbeiders werken nu ’s nachts, als het minder warm is. Het Kafalasysteem, waardoor gastarbeiders een speelbal zijn van hun werkgever en waarvan veel misbruik wordt gemaakt, is aangepast. Botsende werelden leiden tot verbetering.’

NOS of Al Jazeera? (2)

‘Vanwege de liefde ben ik verhuisd van Qatar naar Londen – mijn vriend is een Britse arabist. Ik deed er freelancewerk voor Al Jazeera, het Amerikaanse NBC en zelfs de tabloid The Daily Mail toen ik Tim de Wit leerde kennen, destijds correspondent Verenigd Koninkrijk voor de NOS. Hij had tijdelijk geen producer, dus ik ging hem helpen. Toen vorig jaar bleek dat hij ging vertrekken, heb ik gezegd dat ik graag zijn baan zou willen en heb ik gesolliciteerd. Voor de NOS werken is toch een eer. En als ik hier zeg dat ik voor de Nederlandse BBC werk, krijg ik positieve reacties.

‘Omdat ik zoveel in het Engels heb gewerkt, kwam ik in het begin tijdens live-uitzendingen soms niet op een Nederlands woord en zei ik het in het Engels. Nou, dat vonden NOS’ers – en Nederlanders in het algemeen – niet zo leuk.’

Fleur Launspach: ‘De Qatari zijn echt geschokt door alle kritiek op corruptie en de mensenrechtensituatie. Daardoor is er veel veranderd.’ Beeld Sanne Glasbergen

The Daily Mail of The Guardian?

‘The Daily Mail. For the simple reason dat die krant een breder deel van de bevolking vertegenwoordigt dan The Guardian.

‘Het is ook niet zo dat The Guardian mijn wereldbeeld beter vertolkt. Het Verenigd Koninkrijk heeft een gepolariseerd medialandschap. Nederlanders zijn dat niet gewend, omdat kranten als NRC, de Volkskrant en Trouw redelijk in het midden zitten. Maar als je alleen The Guardian leest – wat veel Nederlanders doen omdat die geen betaalmuur heeft – denk je dat de hele Britse economie in elkaar stort, iedereen spijt heeft van Brexit en Boris Johnson een clown is.

‘Dat is allemaal niet zo. Ja, Boris Johnson is inderdaad heel grappig, maar hij is ook een fantastische schrijver en een briljante campaigner die sentimenten in de samenleving haarfijn aanvoelt.

‘Ik ben het ook lang niet altijd eens met de populistische berichtgeving van The Daily Mail, maar ik vind die blik wel interessanter dan die van The Guardian, die vooral de linkse elite in Londen vertegenwoordigt.’

Nederlanders of Britten?

‘Mijn hart ligt in Nederland. Toen ik in Londen aankwam, moest ik wennen aan de cultuur hier. Die is gepolijst, charmant, maar ook venijnig. Omdat Britten gelaagd zijn, moet je tussen de regels leren lezen. Als ze ‘interesting’ zeggen, bedoelen ze ‘boring’. Online is er een grappig overzicht met meer van dit soort voorbeelden. Bijvoorbeeld: aan het eind van elk gesprek zeggen Britten standaard ‘je moet komen eten’. Dat betekent: ‘Dit is geen uitnodiging, ik ben alleen beleefd.’

‘Nederlanders daarentegen dragen hun botheid als een soort ereteken. Naarmate ik langer weg ben, realiseer ik me meer dat het best vreemd is om te zeggen dat je iemands jurk niet mooi vindt. Van Britten leer ik diplomatieker te zijn.

‘Ik hoop nog een aantal jaar in Londen te blijven en wil daarna graag naar een andere post. Misschien de Verenigde Staten. Of naar het Midden-Oosten of Afrika.’

Fleur Launspach: ‘Aan het eind van elk gesprek zeggen Britten standaard ‘je moet komen eten’. Dat betekent: ‘Dit is geen uitnodiging, ik ben alleen beleefd.’ Beeld Sanne Glasbergen

Mijn opa was een vrouw of Too Young to Die?

‘Dat zijn twee mindfucks waar ik mee bezig ben geweest. Too Young to Die is een documentaire uit 2017 voor Vice over jonge mensen die euthanasie aanvroegen. Een meisje van 27 heb ik daarvoor maandenlang gevolgd, tot haar einde.

‘Ik kies Mijn opa was een vrouw, mijn afstudeerproject uit 2011 bij de master Journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam, waarvoor ik in mijn eigen familie ben gaan wroeten. Ik kwam confronterende dingen tegen. Mijn opa was architect, schreef voor De Groene – hij heette toen nog Jan – en ging ergens in de jaren zeventig naar Christiania, een vrijplaats in Kopenhagen voor hippies. Daar vatte hij het idee op om de binaire tegenstelling van man en vrouw te doorbreken.

‘In 1980 besloot hij vrouw te worden en zichzelf Hannah te noemen. Hij werd geopereerd op de net geopende afdeling van de VU en was een van de eerste transseksuelen in Nederland. Op de familie had zijn besluit veel impact. Het ene kind was boos, mijn moeder probeerde hem te begrijpen, mijn oma ging door de grond. Ik ben dankbaar voor alle gesprekken die ik met haar heb gevoerd over hoe ze elkaar leerden kennen in de oorlog en hun daaropvolgende huwelijk.

‘Ik kom uit een hechte, creatieve familie. Met Kerst deden we speurtochten door het Vondelpark waarbij we dingen uitbeeldden. Natuurlijk waren mijn oom en zijn vrouw (Rik Launspach en Marjolein Beumer, beiden scenarist en acteur, red.) daar supergoed in. Vaak speelden we het woordenboekspel, waarbij iemand een woord kiest dat niemand kent en de rest een eigen betekenis bedenkt en die verdedigt.

‘Taal speelde een belangrijke rol. Inmiddels heeft bijna iedereen wel een boek geschreven. Mijn broer Thijs is psycholoog en schreef Fokking druk, over de keuzestress van jongeren in een wereld waar ze te horen krijgen dat ze alles mogen doen, als ze maar gelukkig worden. Mijn moeder Els is een expert in Shakespeare en Griekse tragedies. In een roman over Richard III, die leefde van 1452 tot 1485, heeft ze beschreven hoe het beeld van de gebochelde tiran niet klopte.’

Vaasje of pint?

‘Een vaasje. Een pint is zo’n vieze sloot met bier.

‘Extreem drinken zit in de Britse psyche. Soms vraagt iemand of ik ergens thuis wat kom drinken, en aan het einde van de avond kan diegene niet meer op haar benen staan. Huh, denk ik dan, we gingen toch een glaasje wijn drinken? Het zal ermee te maken hebben dat de pubs hier om 23.00 uur dichtgaan. Ze zijn het gewend om door te tanken.

‘Vroeger hield ik wel van een feestje, maar met deze baan is dat niet makkelijk. Ik ben weleens wakker gebeld door de NOS. Mijn eerste reactie is dan: ‘Is de koningin dood?’ Collega’s voorspellen dat ze tijdens mijn correspondentschap, dat waarschijnlijk nog vier jaar duurt, zal overlijden. Dat wordt zoiets groots.’