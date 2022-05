Sommige PvdA’ers moet je telkens opnieuw uitleggen hoe het zit

PvdA-voorzitter Esther-Mirjam Sent lijkt me een slim en aardig mens, dus het is vervelend om haar te moeten tegenspreken, maar het kan niet anders. In een brief aan de leden schreef Sent dat de discussie over linkse samenwerking in een ‘rustiger tempo’ gevoerd moet voeren, opdat het een ‘zorgvuldig proces’ wordt. Dit is helaas niet goed. Maar geen zorg: als je dat ‘rustiger’ vervangt door ‘sneller’, ‘zorgvuldig’ door ‘alsof de duivel je op de hielen zit’ en ‘proces’ door ‘abc’tje’, dan klopt het wel.

Sommige PvdA’ers (en GroenLinksers) moet je telkens opnieuw uitleggen hoe het zit, terwijl de stof toch uitentreuren is behandeld. Dus blader maar even terug in de aantekeningenboekjes. Trefwoord: samenwerken. Voordelen: veel. Nadelen: geen. Wens van kiezer: vurig. Geduld met afgekloven tegengeluid van anderhalve partijcoryfee: op. Spijt bij menige kiezer van recente overstap naar D66: als haren op hun hoofd. Tijd voor kakelverse linkse partij met politici die over hun eigen schaduw heen stappen: nu, eigenlijk gisteren.