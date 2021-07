Sommige mensen waaien uit op het strand, anderen bloeien op na een potje gecontroleerd beuken

Het is al weken geleden, maar ik krijg het artikel over Carsmash in deze krant niet uit mijn hoofd. Daarin werd beschreven hoe mensen op een autosloop in Vijfhuizen auto’s aan gruzelementen mogen slaan, onder het mom van ‘therapeutisch rammen’. Ik moest daar onmiddellijk het fijne van weten en ben op de website van het evenementenbureau gaan kijken waar ik teksten las als: ‘Auto’s in goede staat, klaar om kapot geslagen te worden’ en ‘een variatie aan sloopgerei’. In een begeleidend filmpje zag ik een groep mannen breed grijnzend een inderdaad keurig ogende Twingo te lijf gaan. Toch zonde, de auto was zo te zien nog door de wasstraat gehaald ook. Het duurde trouwens even voordat een van de mannen eindelijk de achterbumper los had gewrikt. In actiefilms vliegen auto-onderdelen je zomaar om de oren, daar moet u zich dus niet op verkijken als u naar Vijfhuizen gaat.

Het concept van Carsmash intrigeert me vanwege de eenvoud ervan én vanwege de vele mogelijke toepassingsvormen. Dat het niet eerder bij iemand is opgekomen! In moeilijke wijken moeten we voortaan behalve in een voetbalpleintje, een gezellig plantsoen en wat schommels ook investeren in een sloopkooi. Zet daar voor stuiterende relschoppers een afgeschreven politiewagen in, na een uurtje schuiven zij thuis weer braaf bij hun moeder aan tafel. Sommige mensen moeten na een zware week uitwaaien op het strand, anderen bloeien op na een potje gecontroleerd beuken.

De schadevergoeding aan slachtoffers van de toeslagenaffaire zou ik niet zomaar overmaken. Zo’n zakelijke storting op een bankrekening voelt toch wat koud aan, na al die jaren. De Belastingdienst zou een uitstapje moeten organiseren naar de autosloop waar getroffen ouders mogen losgaan op met roze enveloppen behangen auto’s. Misschien willen de betrokken bewindslieden hun bolides daarvoor ter beschikking stellen. Ik kan me zo voorstellen dat het lekkerder mept als je weet dat het de auto is van degene die heeft zitten jokken bij de Parlementaire ondervragingscommissie.

De woedetherapie kan ook in de Verenigde Staten worden ingezet, want daar lijden bisschoppen een zwaar bestaan. Zij moeten toezien hoe hun huidige president iedere zondag naar de kerk gaat, terwijl hij tegelijkertijd het recht op abortus blijft verdedigen. De vorige president, een waarachtige vrouwenhater, was tenminste van nut voor de dienaren van God. Reden voor ingrijpen dus; tijdens een bisschoppenconferentie is onlangs besloten voortaan de Heilige Communie aan president Biden te weigeren. Daarop verklaarde de kardinaal van Washington DC echter dat zijn priesters Biden de hostie niet zullen ontzeggen. Hoe frustrerend moet dat zijn, voor die arme bisschoppen die ijverig een hele conferentie hadden opgetuigd. Stuur die mannen alsjeblieft naar de autosloop met een parcours langs medische voorzieningen, een ballenbak gevuld met anticonceptiepillen en een knutseltafel waar condooms kunnen worden bewerkt op prikmatjes. Ik zou het ze zo gunnen, die lieve priesters.

Ik vind overigens wel dat je zo’n agressieve middag positief moet afsluiten. Wanneer de frustratie er eenmaal uit is geknald, heeft de leeggelopen mens baat bij troost en tederheid. Voor de totaalervaring zou Carsmash daarom aan het eind van het parcours yogamatjes moeten neerleggen waarop de uitgeraasde slopers, opgerold in de foetushouding, gestreeld worden door de stem van Ella Fitzgerald. Haar nummer Someone to Watch Over Me lijkt me een perfecte afsluiter.