Sommige mensen hebben ontzettend geen last van overdreven zelfbewustzijn, dat vind ik minder mooi om te zien

Als overdreven zelfbewust persoon heb ik soms moeite met dingen, bijvoorbeeld de sauna. Sinds corona zijn daar weliswaar minder mensen en zitten ze verder weg, maar het blijven mensen. En ik ken ze niet. En ze hebben geen kleren aan.

Sommige mensen hebben totaal geen last van overdreven zelfbewustzijn, die zijn gewoon. Dat vind ik mooi om te zien.

Sommige mensen hebben zo ontzettend geen last van overdreven zelfbewustzijn, die zijn nogal veel. Dat vind ik minder mooi om te zien.

Zoals de man met het wiebelende knotje, in de panoramasauna.

Terwijl ik met mijn handdoekje de andere mensen poogde weg te denken en zo onzichtbaar mogelijk probeerde te zijn, was hij druk met het omgekeerde. Eerst rende hij een paar keer om het zwembad en deed wat rek- en strekoefeningen naast het trapje. Daarna verplaatste hij zich naar het midden van het zonneveld en stond een tijdje op één been voor zich uit te kijken.

Weer op twee benen liep de man naar het smalle groenstrookje voor de panoramasauna en keerde zijn rug naar het grote raam. Hij stak zijn armen de lucht in en boog langzaam en uitgebreid voorover. Mijn medesaunagasten slaakten unaniem een kreet van afschuw.

Voor de zekerheid hield ik mijn ogen nog heel lang dicht.

Een paar dagen later zag ik dezelfde man nog eens. Ik was op weg naar een broodje, boven in een warenhuis.

Zijn zelfverzekerde knot herkende ik uit duizenden. Hij had kleren aan, maar niet erg veel.

De man liep met grote stappen richting de roltrap omhoog. Tenminste, naar waar deze normaliter omhoog gaat.

Hij zette een extreem zelfverzekerde stap op de roltrap en viel bijna onmiddellijk languit op zijn gezicht.

Naast de roltrap stond een groot bord met rood-witte waarschuwingstekens. ‘Pas op! Wegens onderhoud zijn de roltrappen omhoog en omlaag tijdelijk omgedraaid!’, stond er in grote letters.

De man oogde aangetast. Zijn gezicht was knalrood en op zijn hele korte broek zaten vlekken. Zijn knot was bijna intact.

Eenmaal boven met een broodje zag ik de man opnieuw. Hij had zich herpakt en zijn knotje ook. Hij wilde naar beneden, maar om niet dezelfde fout als eerder te maken liep hij zelfverzekerd richting de roltrap die normaal omhoog ging. Hij had zijn voet nog niet op de roltrap gezet of hij viel weer languit. Ze rolden weer als vanouds en het waarschuwingsbord was verdwenen.

Hij was niet gewond, maar zijn knot had het echt helemaal opgegeven.