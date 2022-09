Sommige geluksvogels blijven vatbaar voor het idee dat geluk hun eigen verdienste is

Zo’n zestien jaar geleden, in de vroege zomer van 2006, was ik op Kandahar Airfield, ook genoemd KAF. Direct mijn eerste avond werd het kamp bestookt met raketjes. Het was een van de gelukkigste momenten in mijn leven. Ik heb er vaak over gesproken. Uiteraard had ik twee benen kunnen verliezen, dan was het een van de ongelukkigste momenten van mijn leven geweest. Pech en geluk liggen dicht bij elkaar, dat wordt graag vergeten in samenlevingen waar bedreigingen zeldzaam zijn, zoals Nederland.

Toch veinst men ook hier met graagte, aan beide kanten van het politieke spectrum, dat we de ergst mogelijke overheid hebben, in het ergst mogelijke land, en dat we in de ergst mogelijke tijd leven. Geluk wordt voor pech aangezien. Die tactiek is groot gemaakt door Pim, die zoals bekend sprak over de ‘puinhopen van paars’. Sindsdien heeft het idee postgevat dat spreken over puinhopen waarvoor je zelf niet verantwoordelijk bent moreel hoogstaand is. En sommige geluksvogels blijven vatbaar voor het idee dat het allemaal hun verdienste was.

Na KAF liet oorlog me niet los. Beschamend, maar er zijn ook keurige mensen die niet loskomen van de cocaïnedealer. Daar heb ik dan weer geen last van.

Ik moest naar Oekraïne, en zoals dat gaat, hoe dichter je bij het front bent, hoe meer mensen geneigd zijn de oorlog te relativeren. De uitzonderingen op die regel leerden door oorlog het verschil tussen pech en geluk kennen.

Odesa, de Oekraïense spelling is met één ‘s’, herinnerde mij aan vorige reizen naar Odesa, ik had toen liefde en literatuur gezocht.

Ook nu leek het vakantie. Het sinds KAF altijd weer verlokkelijke luchtalarm ging af, maar daar trok hier niemand zich iets van aan. Je kunt de dood proberen voor te zijn door in een bunker te kruipen, je kunt buiten rustig een sigaretje opsteken.