De jonge vrouw die me op de kade tegemoet liep, had lang blond haar dat fraai danste in de warme wind. Ze was ongeveer 1.70 lang en bewoonde haar ranke lijf met grote vanzelfsprekendheid. Ook was er sprake van licht uitstaande oren, een schoonheidskenmerk waar naar mijn mening veel te weinig gedichten over zijn geschreven.

‘Wat zit je leip naar me te staren gast?!’, snauwde ze toen we elkaar tot op een paar meter waren genaderd. Ik schrok, het viel niet te ontkennen. Terwijl ik bedacht wat een geluk het was dat ik mijn armen niet uitnodigend had opengespreid, of erger: op haar was afgerend om haar met één zwaai over mijn schouder te gooien, antwoordde ik, geheel naar waarheid en niets dan de waarheid: ‘Ik dacht dat je mijn dochter was’.

Ergens in mijn portemonnee zat een foto die alles zou verklaren, maar sommige dingen brei je nou eenmaal niet recht. Dus accepteerde ik gelaten haar opgestoken middelvinger.