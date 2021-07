‘Slangenmens’ Sylvie (18) doet aan dans, fitness én bespeelt tien instrumenten

Sylvie van Groezen (18), Made

Normaal gesproken oefent Sylvie haar zelfontworpen choreografieën in de woonkamer naast de kooi van dwerghamster Bolletje, maar die is pas overleden. Ze heeft een eigen mix van turnen, dans en contortionisme, waarvan de beoefenaars in de volksmond bekendstaan als ‘slangenmensen’. ‘Toen ik vier jaar geleden nogal dun was ben ik begonnen met fitness en op een gezonde manier 20 kilo aangekomen. Nu doe ik aan powerliften, niet echt gebruikelijk als je ook aan dans doet, maar bij mij werkt het.’ En dan is er nog muziek. ‘Ik ben acht jaar geleden met blokfluit begonnen en daar kwam elk jaar één instrument erbij: dwarsfluit, saxofoon, gitaar, ukelele, piano, ocarina (‘soort steen waar geluid uit komt’), tin whistle, viool en een drumstel, maar die kan ik thuis niet kwijt.’ Inmiddels heeft deze one girl band heel wat materiaal op de plank liggen dat nog maar één iemand op de wereld heeft gehoord, en dat is Sylvie zelf. ‘Dat ik zelf muziek maak weten veel van mijn vriendinnen helemaal niet. Ik denk dat mijn ouders weleens wat horen, maar ik doe het heel zacht. Als ik geen plankenkoorts zou hebben, zou ik al twee albums hebben uitgebracht, haha.’