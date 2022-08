Slakken niet halal? Moeder en vader schrokken zich wild

De smakelijke slakken uit de Marokkaanse bergen, onze zondagsredding, kregen later nog een straf randje.

Moet ik uitleggen.

Zo’n twintig jaar na onze migratie naar Nederland trad het tijdperk in van de satelliet-tv (vader had ook zo’n schotel op het balkon geschroefd) en drongen ineens allerlei fraai bebaarde koranpuristen onze huiskamer binnen. Via welbespraakte formuleringen tooiden ze hun dictaten met gezag en prestige. Een ervan luidde: de slak is haram. Want het beestje is niet ritueel geslacht.

Moeder en vader schrokken zich wild. Dit kleine lieve snoepje? Hadden we dan al die jaren onszelf verontreinigd?! Zelfs het ‘bismillah’ (de zegenformule die moeder prevelde als ze de beestjes in de kookpot kieperde) was voor de koranpuristen niet afdoende. Maar wacht even: vissen en garnalen zijn toch ook niet ritueel geslacht en die mogen wél opgepeuzeld!? Klopt, zeiden de koranpuristen, slakken zijn landdieren en vissen zijn zeedieren en alles uit de zee is halal maar niet alles van het land.

Verontwaardiging alom. Vooral Marokkanen, grote slakkenliefhebbers, waren boos en ontredderd. Toch bleef een hardnekkige groep orthodoxen stug volhouden dat de slak (net als de mier, gekko, kakkerlak, vlieg, mug, wesp, luis, vlo) thuishoort in het rijk van het ongedierte en niet in de menselijk maag. Na lang gekibbel op hoog geestelijk niveau, kwam daar het verlossende woord: een slak bevat (net als een sprinkhaan) geen bloed en omdat hij levend wordt gekookt (of geroosterd) mag hij tóch, zonder godsvrees, worden verorberd.

Ons slakje, onze troost en licht, het beestje mocht goddank weer onbezorgd elke zomervakantie mee in de handbagage naar Zwijndrecht.

Behalve de slak, was er nóg iets wat licht in de Zwijndrechtse tunnel bracht: de ‘Rumble in the Jungle’. Dankzij onze kijkbuis met zijn twaalf fabelachtige druktoetskanalen waren we voor het eerst live getuige van een wedstrijd van Muhammad Ali.

Drie weken na aankomst in Zwijndrecht, 30 oktober 1974, buiten was het bar en koud, zaten we ’s nachts warm gekluisterd aan het zwart-witscherm: de grote moslimheld nam de handschoen op tegen het monster George Foreman. Zou de knappe prins geschiedenis schrijven tegen het beest dat met één stoot een stier kon vloeren? We kenden Ali alleen van horen zeggen. Van verhalen, geruchten, posters, plaatjes in blaadjes. Ali had geknield voor de profeet en was daarom een van ons.

De hele nacht bleven we op. Bij elke stoot van Ali juichten en joelden we. Ali danste en fladderde als een vlinder in de ring. Ali, boma ye! Ali, boma ye! Toen na acht zinderende ronden Foreman neerzeeg, sprong vader op tafel, gleed uit, kwam overeind en juichte weer.

Die nacht brandde in de flat maar bij één woning licht.