Singer-songwriter Lucas Hamming bij de Escherrotonde: ‘Ik ben een canvas waarop ik kan laten kliederen’

Beeld Jordi Huisman

Wie? Lucas Hamming (27) Wat doet hij? Singer-songwriter en acteur. Hij heeft een nieuw album uit, Postponed Waar zijn we? Bij het kunstwerk Concentrische Schillen in Baarn, dat in 1998 werd gemaakt door Frans Blok, gebaseerd op van tekeningen van Escher. De rotonde wordt vaak de ‘Escherrotonde’ genoemd

Waarom heb je deze plek gekozen?

‘Als muzikant en maker heb je een hele hoop fantasie nodig om over allerlei dingen te kunnen zingen. Liedjes zijn eigenlijk ook verhaaltjes: soms zijn ze waar, en soms ook niet. Toen ik een jaar of 5, 6 was, werd dit kunstwerk opgeleverd. Mijn oma woonde in Baarn, we gingen daar ook wekelijks heen en reden dan over deze rotonde. Een keer in de auto zei ik tegen mijn moeder: ‘Mam, dit is mijn kunstwerk hè?’ Gelul natuurlijk, maar mijn moeder ging helemaal mee in mijn fantasie; ze vroeg bijvoorbeeld hoe ik het ontworpen had, hoe ik het gemaakt had.’

‘Ze heeft dat jaren volgehouden totdat ik een keer zei: Dat is niet waar, ik heb dit kunstwerk helemaal niet gemaakt. Ik denk dat ik door dat verhaal wel echt mijn rijke fantasie de vrije loop heb gelaten, iets dat ik vandaag de dag nog steeds de dag gebruik als ik mijn liedjes schrijf.’

Is je kledingstijl in de loop van de jaren veranderd?

‘Vroeger wilde ik er altijd uitzien als mijn muzikale helden, dus toen ik 14 was, kocht ik bijvoorbeeld hetzelfde jasje als de zanger van Arctic Monkeys. Ik vind het altijd leuk om aan iemands kledingstijl te zien wat voor soort muziek iemand maakt. Alleen ben ik het de laatste paar jaar zat om eruit te zien als een typische muzikant, los van mijn lange haar dan. Mijn pakken zaten vroeger allemaal echt retestrak en zijn nu wat wijder.’

Wat inspireert je?

‘Ik laat me nu vooral inspireren door vrouwenkleding, omdat ik het gevoel heb dat vrouwenmode voorloopt op die van mannen. Als je nu goed naar vrouwenkleding kijkt, weet je wat mannen over twee jaar gaan dragen. En ik kijk goed naar de Engelse zanger en acteur Harry Styles. Ik zou weleens een maand met hem van kledingkast willen ruilen. Hij ziet er altijd heel goed uit.’

Hoe belangrijk is kleding voor een muzikant?

‘Als je op een podium staat, moet je er goed uitzien, dat draagt ook bij aan de act. Als je bijvoorbeeld een mooie broek aan hebt, dan ga je een stuk zelfverzekerder naar buiten. Ik loop ook niet graag de hele dag in een joggingbroek, dan voel ik me onproductief. Voor belangrijke of grote optredens koop ik vaak wel iets moois om die herinnering vast te houden. Toen ik in 2016 voor de eerste keer in Paradiso optrad, heb ik speciaal voor dat concert een pak op maat laten maken. Ik doe ook vaak mijn best om het te laten lijken alsof ik totaal niet over mijn outfit heb nagedacht, terwijl ik er juist heel veel aandacht aan heb besteed.’

Escher

‘Op dit moment ben ik eigenlijk nog aan het onderzoeken wat voor soort kunst ik mooi vind. Ik vind de werken van Escher, waar dit kunstwerk op is gebaseerd, wel echt te gek. Vooral die gekke illustraties met al die trappen – daar kon ik me als kind al helemaal in verliezen.’

Beeld Jordi Huisman

Parka

‘Deze jas is van Stone Island en heb ik gekocht na een gebroken hart, om de pijn een beetje te verzachten. Het merk past eigenlijk niet helemaal bij me, maar Oasis-zanger Liam Gallagher heeft dezelfde jas en draagt die ook vaak bij optredens.’

Beeld Jordi Huisman

Broek

‘Deze broek is van Acne Studios, waarschijnlijk geïnspireerd op een soort werkbroek voor mensen die allemaal zakken nodig hebben om gereedschap in te kunnen doen. Hij is gemaakt van goed en stevig denim en hij is wijd en lekker comfortabel. Ik ben er zuinig op, want hij was duur.’

Tattoos

‘Mijn tattoos zijn van allemaal verschillende tatoeëerders, onder wie Frank van der Sman en Emiel Steenhuizen. Ik had lange tijd geen tattoos, omdat ik dacht, ja, álle artiesten hebben dat. Mijn eerste tattoo was de titel van mijn eerste album, HAM, en het werden er steeds meer. Ik zie mijn lichaam nu als een soort canvas waar ik andere mensen op kan laten kliederen. Mijn tattoos zijn allemaal zwart, ik hou niet zo van kleur.’

Beeld Jordi Huisman

Haar

‘Soms krijg ik de vraag: moet je je haar niet afknippen? Eigenlijk wil ik dat ook wel; minder gedoe en het is weer eens wat anders. Maar ik vind het toch eng. Mensen herkennen me ook aan mijn haar – misschien is het toch mijn handelsmerk. Als ik ooit voor een mooie filmrol wordt gevraagd en ze vragen of ik mijn haar wil afknippen, dan zou ik dat toch wel doen.’