Na een lezing in de kleine zaal van het theater in Bremen – alle wezenlijke onderwerpen waren ter sprake gekomen, literatuur, Duitsers, bezette en onbezette gebieden, alsmede lust en liefde – ontmoette ik de dichter Max Czollek.

Voor zover ik kan nagaan heeft geen Nederlandse krant ooit over Czollek geschreven, maar de afgelopen maanden stonden de culturele bijlagen van de Duitse kranten (daar genoemd das Feuilleton) vol met artikelen over hem, vooral vanwege een polemiek met zijn collega Maxim Biller. De reeks eindigde met een open brief van 278 prominente Duitsers, waarna de journalist Deniz Yücel zich er nog mee bemoeide, Yücel bracht een jaar in een Turkse cel door omdat hij Erdogan had ontriefd.

Aanleiding voor de polemiek tussen Biller en Czollek was de ietwat curieuze vraag wie een echte Jood is. (Czolleks grootvader van vaders kant was Joods, wat wil zeggen dat hij volgens de orthodoxe Joden niet Joods is, Biller is ‘echt’ Joods, wat dat ook moge betekenen.)

Zeker sinds wij doordrongen zijn van het feit dat identiteit macht is, is de behoefte aan zuiverheid urgent. Alleen namens jezelf spreken vinden veel mensen te eenzaam. Daarnaast bestaat de behoefte effectiever macht uit te oefenen, oftewel men wil een organisatie van gelijkgezinden, waarna vroeg of laat afsplitsingen volgen.

In het voorjaar van 2020 interviewde The New York Times Czollek vanwege zijn boek Desintegriert euch, wat ik vrij zou vertalen als ‘Geen integratie, maar desintegratie.’

De behoefte integratie ongedaan te maken is verfrissend.

Ik vond het vooral interessant dat zo’n groot deel van de opwinding in het Duitse Feuilleton voor Nederland onzichtbaar blijft, wat ongetwijfeld te maken heeft met onze obsessie met de Angelsaksische wereld. En de vanzelfsprekend geworden aanname dat er maar één tweede taal is: Engels.

De Europese identiteit bestaat wel degelijk; de Europeaan is een gemankeerde Amerikaan.