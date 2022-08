Sinds hij een boot heeft is het sociale leven van Pepijn Schoneveld ineens een stuk drukker

Pepijn Schoneveld, op zijn nieuwe boot op de Amstel in Amsterdam. Beeld Ivo van der Bent

Hé Pepijn, waar ga je met die boot naartoe?

‘Ik vaar vanaf mijn ligplaats bij de artiesteningang van Carré naar café Hesp aan de Amstel, waar ik ook vaak ga zwemmen en jeu-de-boulen, heel leuk is dat hoor, en vanuit daar door naar George Marina. Dat ligt aan een soort meertje in een bocht van de Amstel, waar ik mijn anker uitgooi. Kopje koffie in de thermoskan erbij, beetje dobberen, staren, mensen kijken en dan straks nog even de grachten op. Sinds ik deze boot heb, doe ik dat een paar keer per week. Echt een instant vakantiegevoel.’

Dat klinkt allemaal heel idyllisch, maar ik hoorde van de fotograaf dat jullie werden aangevallen door een zwaan.

‘Ja, twee zwanen! Zij zijn natuurlijk de baas van het water en zagen ons als de vijand, dus ze begonnen opeens in ome Cor te pikken.’

Ome Cor?

‘Zo heb ik mijn boot genoemd, omdat ik ’m een paar weken geleden heb gekocht van het geld dat ik heb verdiend met mijn rol in de musical over Johan Cruijff. Daarin speel ik Cornelis Coster, de voetbalmakelaar, die als ome Cor door het leven ging.

Ik hoorde laatst trouwens dat een boot altijd vrouwelijk is, het voornaamwoord van een boot is ‘haar’, oftewel: zij heet nu ome Cor. Erg genderfluïde allemaal.’

Ik hoor altijd dat je beter vrienden met een boot kunt hebben dan zelf een boot.

‘Dat vind ik zo’n onzin. Mensen die dat zeggen zijn gewoon lui. Alsof het ook handiger is om vrienden met een auto te hebben, in plaats van zelf een auto, omdat dat onderhoud scheelt. Alsof niks wat mooi is in het leven moeite en energie mag kosten. Het is geweldig om een eigen boot te hebben. Het is wel waar dat mijn sociale leven opeens een stuk drukker is sinds ik die boot heb. Oude vrienden en bekenden weten me opvallend goed te vinden sinds twee weken.’

Huur je ook altijd bootjes op buitenlandse vakanties?

‘Niet per se, maar ik ben wel opgegroeid op het water. Mijn vader had een catamaran. In de zomer gingen we elk weekend varen bij Harderwijk, en in de grote schoolvakantie naar Frankrijk op zeilvakantie, hoewel ik dan vooral op het strand lag. Mijn vader is overleden, maar hij zou zich generen voor dit motorbootje, dat is als hobbyzeiler natuurlijk not done. Maar ja, hij is dood, dus heeft daar niks meer over te vinden, en ik vind mijn boot nou eenmaal heerlijk.’

Pepijn Schoneveld. Beeld Ivo van der Bent

Wat heeft het water dat het land niet heeft?

‘Los van die territoriale zwanen is het water rustig, in tegenstelling tot de Amsterdamse straten. Mensen groeten elkaar constant op het water, heel kneuterig, en het voordeel van varen met vrienden is dat je lekker een beetje kabbelt en staart. En dus niet, zoals op een terras, urenlang aan het praten bent. Het is een relaxte manier van samenzijn.

Wat me echt ontroert, is als ik ’s avonds laat, rond een uur of twaalf, vanuit mijn boot kijk naar de stad waar ik nu alweer zestien jaar woon. Varen langs de lichtjes, langs plekken met herinneringen, de huizen langs de kant. Je ziet dingen die je anders nooit zag. Dat veranderende perspectief, vanaf het water in plaats van vanaf de kant, dat voelt denk ik een beetje zoals dat overzichtseffect wat astronauten hebben als ze vanuit de ruimte naar onze nietige aardbol kijken. Ik wilde vroeger altijd astronaut worden, dus dit komt volgens mij het meeste in de buurt. Vanuit mijn boot verandert mijn blik op wat ik al ken. Dat raakt me.’

Heeft een mens nog wel grootse en meeslepende vakanties nodig als hij een Ome Cor binnen handbereik heeft?

‘Ik ga nog naar de Azoren, die vakantie was al geboekt voor ik de boot had, en nu denk ik inderdaad: goh, misschien had ik het wel net zo lekker gevonden om hier twee weken rond te dobberen op het water. Misschien was dat wel genoeg geweest. Ik wil nog naar Ouderkerk aan de Amstel varen, daar is het heel mooi, maar dat komt wel, tijd genoeg. Ik klaag niet, hoor, over de Azoren. En ik heb het ook verdiend. Ik heb het afgelopen jaar keihard gewerkt, avond aan avond in de musical gespeeld en om de week een nieuwe podcastaflevering van Peptalk gemaakt. Ik ben best wel toe aan vakantie.’

Wat is het vakantiegevoel waar je op hoopt in de Azoren?

‘Lummelen, lanterfanten en andere lome dingen doen.’