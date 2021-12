Sinan Can: ‘Zoek elke dag een rivier op’

Sinan Can Beeld ANP / ANP

Journalist Sinan Can (44): ‘Je zou het misschien niet verwachten van een oorlogsverslaggever zoals ik, maar ik ben nogal saai. Het spannendste wat ik thuis in Nijmegen meemaak, is een NEC-wedstrijd die een tikkeltje uit de hand loopt. En als je net uit Syrië komt, lig je niet wakker van drie supporters met een capuchon. Er is één ogenschijnlijk saai ding dat ik elke dag moet doen: de Waal opzoeken en naar het stromende water kijken. Het maakt niet uit vanaf welke kant ik haar zie. Vanaf de Waalbrug, van een afstand, of gewoon van dichtbij aan de Waalkade. De stroming zien en horen geeft rust. Ik wil Nijmegen, mijn geliefde, nooit verlaten, maar mocht ik ooit naar het buitenland verhuizen dan móét ik weer aan een rivier wonen.

Mijn ouders komen uit Erzincan, een Turkse stad die wordt doorkruist door de Eufraat. Mijn opa had dezelfde drang als ik heb: hij moest en zou elke dag even naar de Eufraat kijken. De rivier is altijd anders en tegelijkertijd het enige onveranderlijke in de stad. Voor mij is de Waal genezend. De overgang van een oorlogsgebied naar Nederland is groot, en de stroming helpt daarbij. Ook denk ik graag dat anderen die ooit in Nijmegen woonden mij voorgingen in het staren naar de Waal. Nina Simone, Joris Ivens en Eddie Van Halen, maar ook Karel de Grote. Dat blijft een beetje een fantasie natuurlijk, want misschien had Nina Simone wel een hekel aan die rivier. Maar je moet niet vergeten dat de beschaving ophoudt bij de Waal. De Romeinen wisten het al: verder moet je niet gaan. Dit is het, hier stopt de geciviliseerde wereld. Ook dat is niet veranderd, merk ik als ik in Arnhem ben.’