Shivkumar Sharma (1938-2022) begeesterde India en het Westen met de klanken van de santoor

Shivkumar Sharma op The All India Monsoon Music Festival in Mumbai in 2007. Beeld Getty

India is in diepe rouw door de dood van een van zijn grootste musici. Shivkumar Sharma, de beroemdste bespeler van de santoor, een honderdsnarig hakkebord dat met houten hamertjes wordt bespeeld, is dinsdag op 84-jarige leeftijd in Mumbai overleden aan een hartaanval. Direct werd een staatscrematie afgekondigd. Van premier Narendra Modi tot sitarspeler Anoushka Shankar: iedereen die de Indiase muziek lief is, stond klaar om te zeggen wat een grootheid Sharma was.

Diens grootste verdienste is dat hij de santoor een plek gaf in de klassiekemuziektraditie van Noord-India. Voordat Shivkumar Sharma er zijn successen mee vierde, stond het instrument in laag aanzien. De santoor werd geassocieerd met volks- en soefimuziek, het was een instrument van het uiterste noorden: Jammu, waar Sharma vandaan kwam, en Kashmir.

Toen zijn vader (zelf zanger en tablaspeler) voor een radioprogramma onderzoek deed naar de santoor, raakte hij gefascineerd door het instrument. Zoon Shivkumar moest zich er maar in bekwamen. Dat deed hij eerst met tegenzin. De tabla had zijn voorkeur, en ook daar was hij goed in, want op 17-jarige leeftijd speelde hij al met sitarlegende Ravi Shankar. Maar vaders voorspelling zou uitkomen: hij hield vol dat de naam Shivkumar Sharma en de santoor nog eens synoniem zouden worden.

Sharma, met weelderige haardos, werd een superster. De santoor, toch goed voor zeker acht kilo, liet hij gedurende urenlange sessies op zijn schoot rusten. Sharma liet met zijn ritmische variaties horen dat de santoor ook tot zijn recht kwam in de raga’s, de melodische raamwerken van de Noord-Indiase klassieke muziek, en niet onderdeed voor de sitar.

Toen de hippies interesse begonnen te tonen voor de klanken van India, op weg geholpen door Beatle George Harrison, werd Sharma ook buiten India en de hindoestaanse diaspora een bekendheid. Met bansuri-speler (de bansuri is een bamboefluit) Hariprasad Chaurasia maakte hij in 1967 voor het label EMI Call of the Valley, een fusion-conceptalbum over een herdersjongen uit Kashmir. Het werd een culthit in het Westen en was voor velen de eerste kennismaking met Indiase muziek.

Samen met Chaurasia voorzag hij ook acht Bollywood-films van soundtracks. Zo stond hij met één been in de populaire muziek, maar door de religieuze associatie van de raga’s bleef de scheiding duidelijk.

In 2017 zou hij met Chaurasia optreden in het Zuiderstrandtheater in Den Haag, voor een ‘jugalbandi’, een sessie met twee solisten. Pas toen het publiek op de stoelen zat, verkondigden de organisatoren de pijnlijke boodschap: Shivkumar Sharma’s gezondheid liet het toch niet toe te komen, hij was in India gebleven. Gelukkig kon Chaurasia op het podium worden vergezeld door een nieuwe santoorheld: Shivkumars zoon Rahul Sharma. Een van de talloze bespelers die de kunst van Shivkumar zouden afkijken, maar vast de meest dierbare.