Sef kiest zijn favoriete fragment uit Ayad Akhtars ‘Treurzang voor een thuisland’

‘Het was een stralende, milde dag, eind oktober. De heuvels om ons heen gloeiden in herfstkleuren. Toen trooper Matthew en ik op de takelwagen stonden te wachten, met zijn patrouillewagen tussen ons en de luidruchtige branding van het verkeer in, wendde hij zich naar me toe en vroeg me – zonder enige kwade bedoeling, dacht ik – waar mijn naam vandaan kwam. Ik wist uit ervaring dat een eerlijk antwoord op die geregeld terugkerende vraag verdenkingen kon wekken die er anders wellicht niet geweest zouden zijn, omdat mijn goedbedoelende gesprekspartners plots werden beneveld door een soort reflexief schrikbeeld. In de moeizame maanden na 9/11 – toen het betreden van een stadsbus en het betalen voor een kaartje al een provocatie betekenden die me angstige, waakzame blikken opleverde – had ik tot een preventieve maatregel besloten: ‘India’, zei ik dan. Dat was gelogen. Die naam was niet Indiaas.’

Uit: Ayad Akhtar, Treurzang voor een thuisland, uitgeverij Atlas Contact, 2020, bladzijde 112

Popartiest en rapper Sef. Beeld Daniel Cohen

Yousef Gnaoui (37): ‘In deze passage vertelt Ayad, de hoofdpersoon aan trooper Matthew steeds kleine leugens: onder andere dat z’n naam Indiaas is, terwijl dat niet zo is. De leugens zijn telkens afwegingen, bedoeld om Matthew zo veel mogelijk op z’n gemak te stellen. Deze passage raakt me: het is een ogenschijnlijk kleine gebeurtenis, waar heel veel onderhuidse spanning in zit. Hoewel de schrijver in andere hoofdstukken flinke afslagen maakt en grote ideeën presenteert, houdt hij het heel direct. Het is een rauw voorbeeld van een kleine gebeurtenis die voor iets veel groters staat.

Treurzang voor een thuisland is een heel rijk boek vol met scherpe politieke inzichten, maar het wordt gedragen door een persoonlijk verhaal. Dat merk je bijvoorbeeld aan Ayads vader, een van oorsprong Pakistaanse immigrant die als cardioloog die ooit Donald Trump heeft behandeld. Ayads vader voelt daarom een connectie met Trump, heeft sympathie voor hem. Het boek is geschreven alsof alles echt is gebeurd, maar het is autobiografische fictie. Het is zo’n vette, originele manier om een verhaal te vertellen. Ik heb het in één ruk uitgelezen.’