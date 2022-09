Sébastien Haller moest lachen omdat hij moest huilen. Hij is een winnaar, een echte

Afgelopen week ging er op de sociale media een foto rond van Sébastien Haller. Voor wie niet zo thuis is in het voetbal: Sébastien Haller is een Frans-Ivoriaanse spits die anderhalf jaar geleden de recordaankoop van Ajax was. In 66 wedstrijden maakte hij daar 47 doelpunten, waarvan 11 in één seizoen in de Champions League. Die geweldige statistieken leverde hem afgelopen zomer een transfer op naar Borussia Dortmund. Maar voordat het seizoen begonnen was, werd er teelbalkanker bij Haller ontdekt en moest hij chemotherapie ondergaan.

Haller is een boomlange, charismatische en imposante vent, die in een ander leven model voor Calvin Klein had kunnen zijn of in Franse actiethrillers had kunnen spelen. Brede schouders, rechte rug, prachtige donkerbruine ogen. Die ogen lachen niet zo vaak; meestal staan ze onverschrokken of stoïcijns, omdat je dat nou eenmaal moet zijn in een wereld waar iedereen iets van je vindt. Wat mij opviel in zijn tijd bij Ajax waren niet zozeer zijn doelpunten, maar de manier waarop hij zijn interviews gaf. Altijd ontspannen, relativerend en niet van zijn stuk te brengen, sprekend in Engels met een dik, charmant Frans accent. Innemend, ook als het even niet meezat.

Maar die foto dus. Hij kwam van de Instagrampagina van zijn vrouw, Priscilla. Haller kijkt in de camera. Hij draagt een satijnen kamerjas of overhemd en is sterk vermagerd. Zijn wangen zijn ingevallen, hij is kaal en de kleur is uit zijn gezicht weggetrokken. De reus geveld. Het is een confronterend en hartverscheurend beeld, maar zijn ogen kijken onverminderd vastberaden.

Het zal diezelfde vastberadenheid zijn geweest die Haller ertoe dreef dinsdagavond aanwezig te zijn bij het Eredivisie Awards-gala. Daar ontving hij de prijs voor de topscorer van de Eredivisie. Hij droeg een smoking, misschien een maat kleiner dan normaal, en sprak zijn dank uit aan zijn vrouw en de mensen die hem bijstonden. Toen moest hij lachen, omdat hij moest huilen. ‘Het is niet elke dag even makkelijk’, zei hij. Toen lachte hij weer. ‘Sorry.’ Hij slikte zijn tranen weg en wees naar zijn vrouw. ‘Het komt door haar.’

De meeste voetballers in zijn positie hadden het gala aan zich voorbij laten gaan, te bang hun broze zelf aan de wereld te tonen. Een wereld die aan elkaar hangt van opgeblazen ego’s, geld en machismo. Waarin je alleen iets waard bent als je presteert en alleen gevierd wordt als je wint. Niet Seb Haller. Dit, zo liet hij zien, is het ook. Dit kan ook gebeuren. En iedereen mag dit zien. Zo stond hij daar, kolossaal in zijn kwetsbaarheid. Machtiger dan al die andere voetballers bij elkaar. Een winnaar, een echte.