Schrijvers Auke Kok en Dido Michielsen zoeken toevlucht op de Veluwe

Eerst naar stamcafé De Pels. Daarna met vrienden een hapje eten bij sociëteit De Kring. En daarna naar de Schouwburg. Of een film pakken in The Movies. Of naar de opera. Nee wacht, misschien toch liever naar het Muziekgebouw aan ’t IJ, luisteren naar het Nederlands Kamerorkest, in die geweldige akoestiek. Na afloop borreltje op dat prachtige terras, bij ondergaande zon. Nou, ongeveer zo ziet een doorsnee stapavond eruit van schrijversechtpaar Auke Kok (65) en Dido Michielsen (64). Zag moeten we natuurlijk zeggen, want ook zij staan nog steeds tot hun knieën in de pandemische modder. In de Amsterdamse Jordaan, waar ze gingen wonen toen hun dochters het huis uit gingen en waar het altijd zo warm en bruisend en licht en levendig is, zijn de rolluiken dicht en is het donker. ‘Een sombere, bijna zondige toestand’, verzucht Kok.

Maar klagen doet hij niet. ‘Onze dochters zijn allang het huis uit. Het gaat ons goed, onze laatste boeken liepen uitstekend. Dus ons leven nu is in zekere zin saai. Maar dat is niet lijden, dat is gewoon vervelend.’ Bovendien, Kok en Michielsen genieten het voorrecht van een buitenhuisje op de Veluwe, waar ze met grote regelmaat hun toevlucht zoeken als de stad te veel, of juist te weinig is.

Hier is de pandemie ver weg en is de onschuld van de natuur voelbaar. Hier kijken ze niet uit op gesloten rolluiken en lege straten, maar op een open weiland waar ’s nachts zwijntjes het veld omploegen met hun snuiten. Tot grote frustratie van de boer, want dat is slecht voor de grond. ‘Over dat soort dingen gaat het hier. Het is echt alsof je een bladzijde in een boek omslaat. De schuldige stad en de onschuldige natuur.’

Hier verlopen de dagen rustig. Zijn vrouw schrijft aan een boek, op dezelfde plek waar hij werkte aan zijn romandebuut Flinke jongen, dat in het najaar uitkwam. Boekje lezen, kamertje behangen, op het volgende schrijfproject broeden. ‘Het verrukkelijke in between books-leven’ noemt hij het. Zelfs op een grauwe dag als deze. ‘Als je door zo’n slapend winterbos loopt en alleen maar je eigen voetstappen hoort, laat je die hele zondige wereld en de duistere pandemie achter je.’