Schrijver Willem Melchior: ‘Dat mensen tegenwoordig in hun joggingpak reizen, vind ik jammer’

Willem Melchior Beeld Jordi Huisman

Wie? Willem Melchior. Wat doet hij? Hij is schrijver. Waar? Hilton Amsterdam Airport Schiphol.

Waarom heeft u voor deze plek gekozen?

‘In de eerste plaats ben ik verzot op vliegtuigen en luchthavens. Dit Hiltonhotel is gesitueerd tussen de landingsbanen en Schiphol. Het is een modern gebouw. Traditioneel gezien worden de verdiepingen van hotels netjes op elkaar gestapeld, maar het bijzondere aan dit gebouw is dat er in het midden een gigantisch atrium is gecreëerd. De balustrades vormen met hun golvingen een mooi patroon, wat het een spannende, ongewone ruimte maakt. Er zijn ook kamers naar het atrium gericht. Dat heb je normaal gesproken niet en geeft het gevoel alsof je in een ruimteschip zit.’

Wissel je op een dag weleens van outfit?

‘Vijftien jaar geleden ging ik op een schrijverskamp. Daar moesten anderen hard lachen om hoe vaak ik mijn outfits wisselde. Ik kon op één dag drie à vier keer wisselen van kledingcombinatie. Dat vonden zij ijdel, maar ik vind het fijn om voor elke gelegenheid mijzelf ook qua stijl aan te passen. Mijn outfits zijn afhankelijk van het moment van een dag of wat ik aan het doen ben. Het gaat mij niet om de indruk die ik met mijn kleding op mensen maak, maar om hoe ik het zelf beleef.’

Meestal draag je een net pak, waarom nu niet?

‘Aangezien we afspreken in een hotel op een luchthaven wilde ik graag in mijn reiskostuum komen. Ik vind het belangrijk dat ik mij comfortabel voel tijdens het reizen, maar ik hecht ook waarde aan de stijl van mijn outfit. Voordat ik daadwerkelijk mijn koffer pak, denk ik al geruime tijd na over welke outfits ik wil dragen. Dat mensen tegenwoordig in hun joggingpak reizen, vind ik jammer. Zoals je ziet combineer ik mijn kleding ton sur ton. Kleuren moeten in mijn outfits goed samengaan.’

Schrift

‘Het papier van een schrift moet van goede kwaliteit zijn. Dat betekent stevig papier, waar mijn vulpen niet doorheen lekt en de inkt niet op uitveegt. Dit schrift is van Leuchtturm en is esthetisch prettig. Daarnaast vind ik roze een fijne kleur.’

Tentgympen

‘Ik heb een mintgroene en een zwarte versie van deze sneakers, zodat ik ze kan matchen met verschillende outfits. Er zit mesh over de bovenkant, waardoor je de kleur van de gymp eronder ziet schijnen. Dat heeft iets futuristisch.’

Beeld Jordi Huisman

Vulpen

‘Deze vulpen van Waterman is vrij robuust en enigszins zwaar. De gouden punt maakt hem overigens niet goedkoop. Je hebt er een voor zo’n 100 euro. Afijn, ik schrijf er dagelijks mee en het is belangrijk voor de schrijfkwaliteit.’

Beeld Jordi Huisman

Boek

‘Op de cover van mijn recentste boek God in Japan – een pelgrimslied staat een Japanse prent. Het mooie van dit omslag vind ik dat het kleurrijk is en tegelijkertijd heel verfijnd. Er worden maar weinig lijnen en kleuren gebruikt. Er zit een typisch Japanse esthetiek in.’

Hoed

‘Deze strooien hoed doet mij altijd denken aan de zomer. Het is een gedistingeerd item van The English Hatter. Tegelijkertijd is het een functioneel ding dat helpt tegen de zon en makkelijk te combineren is met mijn kleding.’

Beeld Jordi Huisman

Camera

‘Het liefst film ik de momenten waarin niemand zich bewust is van de aanwezigheid van een camera. Recentelijk vroeg iemand waar ik deze oude Nikon vandaan had. Oud? Hij komt uit 2017 en behoort tot de eerste generatie camera’s die in 4K video schiet. Daarom heb ik ’m gekozen. Die klassieke uitstraling is mooi meegenomen.’

Beeld Jordi Huisman

Tas

‘In deze tas stop ik alles wat ik nodig heb. De gele kleur vloekt soms met bepaalde kledij, maar zorgt er ook voor dat er altijd kleur in mijn outfit zit. Door de vorm gooi je hem makkelijk over de schouder. Hij zit daardoor prettig.’