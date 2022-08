Schrijver Valentijn Hoogenkamp kan wel wat escapisme gebruiken – en vindt dat in zijn zomerfavorieten

Wie: Valentijn Hoogenkamp (35).

Schreef: tien toneelstukken en droeg poëzie voor op Lowlands, De Parade en Oerol.

Debuteerde: in 2021 met de roman Het aanbidden van Louis Claus.

Valentijn Hoogenkamp. Beeld Els Zweerink

Voor schrijver Valentijn Hoogenkamp is zijn werk een vorm van escapisme, zegt hij, omdat je er helemaal in kunt verdwijnen. Nou ja, eigenlijk kun je beter zeggen wás schrijven escapisme, want het gold alleen tijdens het schrijven van z’n debuutroman Het aanbidden van Louis Claus. Dat was een stressloze tijd, zegt Valentijn, want niemand kende hem en er zat dus ook niemand op z’n boek te wachten.

Dat bleek uiteindelijk, nadat het boek was verschenen, niet helemaal waar. Het regende positieve recensies. Maar de publicatie was ook midden in een coronalockdown en Hoogenkamp zag helemaal niemand. Het voelde pas echt toen hij mensen sprak die zijn boek hadden gelezen. Nu weet hij dus dat ze bestaan, die lezers, en dat is toch wel spannend.

Zijn aanstaande boek wordt nog spannender. Het gaat Antiboy heten, en vertelt het verhaal van zijn eigen ‘coming of gender’. Hoogenkamp heeft een genafwijking waardoor hij ervoor koos om een preventieve borstamputatie te ondergaan. Toen merkte hij dat hij zich niet echt man of vrouw voelt, maar non-binair. Een persoonlijk boek maken met al je belangrijke gendermomenten erin, dat maakt je eigen leven negeren tijdens het schrijven toch wat lastiger. De lat ligt hoog, en dan hebben we het nog niet eens gehad over wanneer het boek uitkomt: in september al. Hierbij, daarom, vijf zomerfavorieten van Valentijn om toch een fijne dosis alledaags escapisme te creëren.

HBO Max-serie ‘Our Flag Means Death’.

Serie: ‘Our Flag Means Death’

‘Deze serie op HBO Max is deels gebaseerd op een waargebeurd verhaal over Stede Bonnet, een rijke landeigenaar uit de 17de eeuw die tijdens een midlifecrisis zijn vrouw en kinderen verliet en een piratenschip kocht. Hij had geen ervaring met misdaad, was er zelfs erg slecht in, en besloot daarom samen te werken met de gevreesde piraat Zwartbaard. In de serie wordt de samenwerking verbeeld als een romance. Twee piraten van middelbare leeftijd die verliefd worden, dat zou je als mop kunnen zien, maar ze worden nergens belachelijk gemaakt. Het is komisch en teder tegelijk.’

De vier boeken ‘Herfst’, ‘Winter’, ‘Lente’ en ‘Zomer’ van Ali Smith.

Boek: Seizoenskwartet van Ali Smith

‘Eigenlijk zijn dit vier boeken, geschreven in vier jaar tijd: Herfst, Winter, Lente en Zomer. Ze gaan over familie, liefde en vriendschap, maar ook over de waarde van kunst en verbeelding tijdens grote politieke veranderingen, zoals de klimaatcrisis en Brexit. De personages in de boeken plegen telkens kleine en grote daden van verzet tegen deze crises en we komen erachter hoe ze daarmee omgegaan. Je kunt deze zomer niet meteen beginnen met Zomer, want dat is het slotstuk waarin alle personages samenkomen. Begin dus met Herfst. Dat is geen straf hoor, want dat is ook mijn favoriete deel.’

Tatoeagepistool. Beeld Getty Images/iStockphoto

Tatoeëerder: Anna Zelenska

‘De Oekraïense artiest Anna Zelenska maakt prachtige tatoeages gebaseerd op de animaties van de Japanse filmstudio Studio Ghibli. Ik wil tatoeages in het algemeen graag tippen. Ze zijn inmiddels zo gewoon dat ik laatst bij een boekpresentatie was waar je bij je gekochte boek gratis een tattoo kon laten zetten. Zelf heb ik onder meer de tatoeage die op de boekcover van Until I Find You van John Irving staat laten tatoeëren. Ik zou ook wel een uitgebreide, kleurrijke filmscène uit de film Howl’s Moving Castle willen laten zetten. Wie weet komt het er ooit nog van.’

Zonsopkomst bij de Jardins du Trocadéro met uitzicht op de Eiffeltoren. Beeld Getty

Vakantiebestemming: Naar Parijs met de trein

‘Ik ontdekte twee maanden geleden dat je voor 35 euro naar Parijs kan, als je vroeg genoeg een trein boekt. Dat heb ik gedaan, ik was het alleen een beetje vergeten toen het twee maanden later zover was. Het kwam eigenlijk niet uit, maar ik ben toch gegaan. Ik heb wat gedronken bij La Mutinerie, de Parijse versie van de Amsterdamse queerbar De Trut. Leuke plek, al zat ik er alleen maar te schrijven omdat ik net een goed idee kreeg. Helaas weinig oogcontact gemaakt dus.’

Brioche van restaurant Watergang in Amsterdam. Beeld Instagram

Eten: Brioche

‘Er is niets lekkerder dan een brioche die net uit de oven komt. Ik heb een heel lekkere gegeten bij Restaurant Watergang in Amsterdam. Er kwam stoom uit toen ik ’m openscheurde, vanbinnen was-ie zacht en wollig. Ik bak brioches niet zelf, ik bestel ze alleen in restaurants. Ik heb ze ook weleens bij de AH To Go zien liggen, ’s nachts rond 12 uur, maar die tellen niet. Zo’n brioche moet vers zijn. Dan hoef je er alleen wat olie en zout bij te doen, af en toe een beetje dippen, en verder niets meer aan doen.’