Schrijver Ted van Lieshout: ‘Kijk pas om als je stilstaat’

Ted van Lieshout Beeld Jeroen Hofman

Schrijver en kunstenaar Ted van Lieshout (66): ‘Vroeger, als ik op de fiets zat en iemand zag langskomen die ik leuk vond, dan keek ik om terwijl ik doorfietste. Nu ik ouder ben, kan dat niet meer. Als ik ga zwalken of richting een boom fiets is het een stuk moeilijker mijn route te corrigeren. Als je jong bent denk je daar niet zo over na. Toen ik jonger was, zag ik weleens een oude dame voorzichtig over straat schuifelen en dan dacht ik: schiet nou eens op, mens. Nu merk ik zelf dat ik ook graag wil blijven leven, en daarom net zo behoedzaam ben geworden. Even snel oversteken door over straat te hollen doe ik niet meer, want straks struikel ik en dan is het voorbij, en dat vind ik zonde.

Ik ben me erg bewust van het feit dat ik ouder word en kan komen te overlijden, want in mijn familie zijn geen mannen die ouder dan 66 zijn geworden. Nu ik net m’n AOW heb vraag ik me af of ik wil blijven schrijven of juist dingen wil doen waar ik voor mijn pensioen niet aan toekwam. Op de fiets, maar ook in levenskwesties is dat wat ik doe: ik kijk alleen om als ik in rust ben, niet als ik bezig ben met iets. Dat betekent onder meer minder roekeloos zijn op straat en juist op mijn gemak door de stad fietsen, zonder haast. Gek genoeg mijmer ik dan nooit over vroeger, kennelijk omdat ik tóch vooruitga en niet stilsta. Als ik nu iemands gekke haar of leuke kont wat langer wil zien, stap ik gewoon af.’