Schrijver en illustrator Annet Schaap ging met haar zoon naar Londen en besefte dat ze was waar ze zijn moest

Annet Schaap met haar Schotse man. Beeld Erik Smits

Het was een uiterst fijn tripje naar Londen, afgelopen week, dat schrijver en illustrator Annet Schaap (57) ertoe bewoog haar dagboek van vroeger er weer eens bij te pakken. Dat hield ze bij toen ze voor de eerste keer in Londen was, twee decennia geleden. De volgepende bladzijden gaven haar een secuur inkijkje in het hoofd van haar jongere ik – en god, dacht ze toen ze de pagina’s (met enig ongemak) herlas, wat was ze onzeker! Zoekende. Streng voor zichzelf. Ze moest en zou er nieuwe mensen ontmoeten, avonturen beleven, inspiratie opdoen.

‘Zo anders dan tijdens dit Londen-weekend’, zegt ze, kop gemberthee in haar handen, er branden kaarsen in de woonkamer hoewel het klaarlichte dag is, op de achtergrond speelt klassieke muziek, Ennio Morricone, Italiaanse componist, het beluisteren waard, maar goed, terug naar Londen, ze was daar met haar zoon, Jonas heet hij, 13 jaar, een enthousiaste puber. Schaap glimlacht: ze kon hem met moeite bijhouden toen hij van hot naar her rende. En toen ze voorstelde even een lekker middagdutje in het hotel te doen, was het van: mám, doe normáál.

Schaap en haar zoon hebben alles gegeten wat ongezond is, en duur bovendien, alles gedaan wat toeristisch is, en leuk bovendien. Ze gingen naar het London Eye, naar de griezelkelder, ze bezochten de voorstelling Matilda van Roald Dahl, ‘geweldig!’, daarna een klucht, The play that goes wrong, ‘we hebben ons slap gelachen’. Jonas kon alles goed verstaan, zijn vader is van Schotse afkomst, vandaar. Ze bezochten ook familie in Londen, lunchten met Schaaps Engelse uitgever die de vertaling van haar kinderboek Lampje uitbracht, en waar komend jaar ook haar sprookjesboek De Meisjes zal verschijnen. Het was misschien tijdens die lunch dat ze besefte: ik ben hier met mijn zoon, ik ken hier mensen, mijn boek ligt hier in de winkels, ik geniet. Ze zocht toen zo naar wat ze nu heeft gevonden: ‘Een soort vriendelijkheid voor mezelf, snap je?’

Maar die strenge aard van het beestje kwam wel weer even naar boven zodra ze terugkwam. ‘Ik moet dan meteen weer in de stroom van creativiteit komen van mezelf, ik moet weer maken, bedenken, ik moet verder. Volgende hoofdstuk, hoppa.’ Maar eigenlijk is er op zo’n moment maar één ding dat ze moet: minder moeten.